Alan Patrick faz hat-trick de assistências e Inter vira contra o Juventude

De virada, o Internacional venceu o Juventude por 3 a 1 na abertura da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada neste sábado, no Beira-Rio.

Victor Gabriel marcou dois e Borré fez o terceiro, todos com assistências de Alan Patrick. Batalla assinou o gol do Juventude.

O time de Roger Machado voltou a vencer após quatro jogos e chegou à 5ª posição com 9 pontos na tabela. O Juventude de Fábio Matias tem 7 pontos e ocupa no momento a 10ª posição.

O Inter volta a jogar na próxima terça, contra o Maracanã, pela Copa do Brasil. O Juventude disputa apenas o Brasileiro e joga novamente no dia 5 de maio, segunda-feira, contra o Atlético Mineiro.

Como foi o jogo

O clássico estadual começou movimentado em Porto Alegre. A primeira grande chance do jogo foi do Juventude, que aproveitou bem a jogada e saiu na frente com Batalla. O atacante colombiano ganhou um passe de Gilberto e precisou de um toque para deixar os visitantes na frente.

O Inter continuou errando muito, mas Alan Patrick fez a diferença. A equipe de Roger Machado parecia desentrosada com erros de passe e dificuldades criativas. Mesmo assim, chegou ao ataque e gerou escanteios, fundamentais para o empate e a virada. Alan Patrick cobrou duas vezes do lado esquerdo para Victor Gabriel marcar, aos 18 e aos 38 minutos, colocando o Colorado na frente.

No segundo tempo, a principal arma colorada voltou a fazer efeito. Alan Patrick cobrou escanteio com perigo aos 15 minutos e Vitinho viu Gustavo espalmar. Em nova cobrança, Borré não desperdiçou. O atacante, que já havia marcado dois gols contra o Juventude no Gaúcho, se torna um carrasco do rival alviverde. Apesar da felicidade do gol, Borré precisou ser substituído pouco tempo depois por uma lesão muscular.

Lances de destaque

Juventude age rápido e faz o primeiro (0x1). Logo aos 3 minutos de partida, Gilberto dominou um longo passe dentro da área e cruzou rasteiro para o meio. Batalla apareceu para finalizar e marcar com um toque na bola.

Inter equilibra e empata (1x1). Na bola parada, Alan Patrick cruzou do escanteio para a cabeça de Victor Gabriel, que achou o canto e deixou tudo igual no Beira-Rio.

Virada acontece ainda no primeiro tempo (2x1). Em um lance praticamente idêntico ao gol anterior, Alan Patrick mais uma vez cobrou escanteio para Victor Gabriel marcar de cabeça. Dessa vez, Gustavo até encostou na bola, mas não evitou o gol.

Hat-trick de assistências (3x1). Alan Patrick garantiu a terceira assistência para gol do jogo, novamente em cobrança de escanteio, agora no segundo tempo. Borré marcou de cabeça minutos após substituir Valencia.

Ficha Técnica

Internacional 3 x 1 Juventude

Campeonato Brasileiro - 6ª rodada

Data e horário: 26 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Flavio Rodrigues

Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Cartões amarelos: Bruno Tabata (INT); Rodrigo Sam, Abner (JUV)

Gols: Batalla (3'/1ºT), Victor Gabriel (18'/1ºT e 38'/1ºT), Borré (16'/2ºT)

Internacional: Anthoni; Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Ronaldo e Bruno Henrique (Thiago Maia); Bruno Tabata (Vitinho), Alan Patrick (Óscar Romero) e Wesley; Valencia (Borré; Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins (Abner), Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Jean Carlos) e Alan Ruschel (Felipinho); Giraldo, Jadson, Batalla e Ênio (Giovanny); Gilberto (Galego). Técnico: Fábio Matias