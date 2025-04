Digno de Hollywood: Wrexham, de Ryan Reynolds, garante acesso à segunda divisão do Inglês

O conto de fadas do Wrexham, clube de Ryan Reynolds e Rob McElhenney e o terceiro mais antigo do mundo, continua. Diante de sua torcida no Estádio SToK Racecourse, no País de Gales, o 'meteórico' clube bateu o Charlton por 3 a 0 neste sábado e confirmou lugar na EFL Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês, pela primeira vez em 43 anos.

Adquirido pelos atores em 2021, o time engata uma sequência de três acessos consecutivos: em 2022/23, foi o campeão da National League, a quinta divisão; em 2023/24, vice-campeão da League Two, a quarta divisão; e agora, garantiu o vice-campeonato da League One, a terceira divisão, e mais uma promoção.

Os gols da partida foram marcados por Oliver Rathbone e Sam Smith, que anotou duas vezes, uma delas com uma 'pintura' de voleio. Sem tomar sustos em um duelo controlado, a torcida começou a festa antes mesmo do apito final e, no encerramento, invadiu o campo para fazer uma bela festa com o elenco.

Ser campeão do torneio já não é mais possível, pois o Birmingham, que tem Tom Brady, estrela da NFL, como um de seus donos, garantiu o título com antecedência, estando com 103 pontos contra 89 do Wrexham. O objetivo, no entanto, era o acesso e a oportunidade de encarar tradicionais da Inglaterra na Championship do próximo ano.

O clube de Ryan Reynolds e Rob McElhenney enfrentará, por exemplo, Watford, QPR, Norwich, Portsmouth e West Bromwich, que não subiram à Premier League, e Leicester e Southampton, rebaixados da primeira divisão em 2024/25. Assim, não será somente o nome dos atores que trará mídia ao time.

O retorno financeiro para os astros de Hollywood já está garantido há muito tempo. A aquisição do Wrexham custou 2 milhões de libras (cerca de R$ 15 milhões em conversão direta), e hoje, a marca vale cerca de 100 milhões de libras (aproximados R$ 756,5 milhões), segundo a Bloomberg.

E Reynolds e McElhenney não pararam por aí: em janeiro de 2025, os atores compraram o La Equidad, da primeira divisão do Campeonato Colombiano, por cerca de 30 milhões de euros (R$ 193 milhões). O clube só tem um título - a Copa da Colômbia de 2008/09, e participou da Copa Sul-Americana pela última vez em 2022.

Se repetirão o desempenho na América do Sul, ainda é um mistério, mas é fato que eles já tem um 'case de sucesso' para se basearem e também outros clubes seguirem no futuro.

Caso o Wrexham conquiste o acesso para a Premier League na próxima temporada, seria o primeiro clube a subir, consecutivamente, da quinta à primeira divisão da Inglaterra. E, ainda, participaria da competição pela primeira vez em sua história. Um clímax perfeito e 'hollywoodiano'. Como será o fim - se culminará com um sonhado título do Campeonato Inglês ou uma venda bilionária, é um mistério.