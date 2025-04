Alan Patrick dá show, Internacional vira sobre o Juventude e entra no G6 do Brasileiro

O Internacional virou sobre sobre o Juventude por 3 a 1, neste sábado, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, Victor Gabriel (2) e Borré marcaram para o Colorado - todos com assistência de Alan Patrick. Batalla marcou o único dos visitantes.

Diante da vitória, a equipe gaúcha sobe, provisoramente, ao quinto lugar da tabela, com nove pontos. Porém, de acordo com o restante dos resultados, o time de Roger Machado pode cair algumas posições. O Juventude, por sua vez, caiu para décimo e soma sete unidades.

O Internacional volta aos gramados na próxima terça-feira (29) para enfrentar o Maracanã-CE, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela terceira fase da Copa do Brasil. Já o Juventude joga apenas no dia 5 de maio (segunda-feira), quando mede forças contra o Atlético-MG, no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Brasileirão, às 20h.

O Juventude inaugurou o marcador logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Dentro da grande área, Gilberto recebeu um longo lançamento e ajeitou para Batalla. O atacante venceu a defesa e tocou por baixo do goleiro Anthoni para estufar as redes.

Aos 17 minutos, o Internacional deixou tudo igual. Pelo lado esquerdo do campo de ataque, Alan Patrick cruzou com precisão e Victor Gabriel subiu alto para cabecear a bola para o fundo da meta defendida por Gustavo.

A virada do Colorado saiu aos 38 minutos, ainda na etapa inicial, em uma jogada muito semelhante ao empate. Novamente, em escanteio pela esquerda, Alan Patrick cruzou na medida para, novamente, Victor Gabriel - agora na segunda trave - testar firme em direção ao gol. Gustavo chegou a tocar na bola, mas não evitou o tento do Internacional.

O terceiro gol do Internacional veio na etapa final, aos 15 minutos. Novamente em escanteio pela esquerda, Alan Patrick cruzou fechado e Borré desvincilhou-se da marcação para cabeçar firme, no meio do gol, vencendo o arqueiro Gustavo.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 3 X 1 JUVENTUDE

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 26 de abril de 2025



Horário: 16h



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos



Internacional: Bruno Tabata



Juventude: Rodrigo Sam, Abner

GOLS



Internacional: Victor Gabriel (17? do 1ºT e 38? do 1ºT) e Borré (15? do 2ºT)



Juventude: Emerson Batalla (3? do 1ºT)

INTERNACIONAL: Anthoni; Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bruno Tabata (Vitinho) e Alan Patrick (Óscar Romero); Wesley e Enner Valencia (Borré/Gustavo Prado)



Técnico: Roger Machado

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins (Abner), Rodrigo Sam, Paulo (Jean Carlos) e Alan Ruschel (Felipinho); Giraldo, Jadson e Giraldo; Batalla, Ênio (Giovanny) e Gilberto (Emerson Galego)



Técnico: Fabio Matias