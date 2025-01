Clube do RS usa fita para esconder patrocínio de bet vetada pelo STF

O São José-RS usou uma fita para cobrir a marca da Esportes da Sorte, uma das casas de apostas vetadas por decisão do Superior Tribunal Federal (STF) de operar no Brasil, durante jogo contra o Vitória, pela Copinha.

O que aconteceu

O São José-RS tem a marca estampada no peito e nas costas. Os jogadores da equipe colocaram fitas onde fica localizado o patrocínio e, em determinado momento, a marca chegou a aparecer.

A Esportes da Sorte também patrocina Grêmio, Corinthians, Ceará e Bahia.

A decisão foi tomada pelo STF na última quinta-feira (2). André Mendonça, Ministro do Supremo Tribunal Federal, decidiu via liminar suspender a licença das casas de apostas que operavam com base na Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro), como é o caso da Esportes da Sorte.

A medida foi tomada dois dias após o Ministério da Fazenda divulgar as casas de apostas licenciadas para atuar no Brasil em 2025. A Esportes da Sorte não está na lista.

O Grupo Esportes da Sorte reforça que está apto a operar de acordo com o Termo de Autorização e Credenciamento nº 003/2023 da Loterj.