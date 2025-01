Mercado: zagueiro oferecido a dupla de SP, James livre e Fagner anunciado

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A quinta-feira (2) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Luiz Felipe, ex-Betis, foi oferecido a times como Corinthians e Palmeiras Imagem: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Zagueiro oferecido. O zagueiro naturalizado italiano Luiz Felipe, que já defendeu Lazio e Betis, está sendo oferecido para diversos clubes brasileiros e pode retornar ao seu país-natal nesta janela de transferências. O defensor de 27 anos foi apresentado como opção de reforço de início de temporada para Palmeiras, Corinthians e outras equipes da primeira divisão nacional. A informação foi publicada primeiro pela "Trivela" e confirmada posteriormente pelo "Blog do Rafael Reis".

Botafogo sem técnico. Artur Jorge, enfim, não é mais técnico do Botafogo. O português acertou a rescisão de contrato com o Glorioso e já assinou acordo com o Al-Rayyan, do Qatar. O vínculo do profissional com o time qatari vai ser até junho de 2027. Artur Jorge e Botafogo viviam um impasse financeiro até a manhã desta sexta-feira, que impediam a rescisão. Ao longo do dia, o clube do Oriente Médio resolveu a quantia exata da multa rescisória: 2,7 milhões de euros (R$ 17 milhões).

James Rodríguez está de saída do Rayo Vallecano, da Espanha Imagem: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

James livre. Ex-São Paulo, James Rodríguez está de saída do Rayo Vallecano. O meia colombiano de 33 anos pediu, segundo o jornalista Fabrizio Romano, para para sair do time espanhol. Jogador e clube avançaram no processo de rescisão. De acordo com Romano, restam detalhes burocráticos para que a saída seja anunciada. O destino deve ser o Junior Barranquilla, da Colômbia.

Flu quer goleiro do Liverpool. O Fluminense tem negociação em andamento para repatriar o jovem goleiro Marcelo Pitaluga, que pertence ao Liverpool e esteve emprestado nas últimas duas temporadas. As conversas entre brasileiros e ingleses passam por uma transferência em definitivo do jogador, curiosamente revelado pelo próprio Tricolor, onde atuou nas equipes sub-15, sub-17 e sub-20.

Fabrício Bruno vive futuro indefinido neste começo de temporada Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Novela Fabrício Bruno. O Flamengo recebeu e recusou uma proposta do Cruzeiro pelo zagueiro Fabrício Bruno. Mesmo depois de perder David Luiz, que não renovou, o clube ainda admite a possibilidade de negociar o jogador, que virou reserva sob o comando de Filipe Luís. Mas fará isso apenas se receber uma oferta com bons valores. Há alguns motivos que explicam uma saída, e o principal deles é que ele não está nos planos como titular no momento.

Esquentou. O São Paulo comunicou oficialmente ao Porto que vai avançar para assinar na segunda-feira (6) um pré-contrato com Wendell, cujo vínculo com os portugueses termina em junho deste ano. Desta forma, o Tricolor acredita que está livre de eventualmente ser acusado na Fifa de ter aliciado o lateral-esquerdo. O clube português está avaliando o caso nos bastidores antes de dar uma reposta concreta.

Destino selado. O São Paulo chegou a um acordo para emprestar o meia Giuliano Galoppo ao River Plate, da Argentina. O jogador de 25 anos está na Argentina para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo de uma temporada com obrigação de compra em caso de metas atingidas. O Santos tinha esperanças de contratar Galoppo e tratava o negócio como bem encaminhado. Foi então que Marcelo Gallardo, técnico do River, convenceu o meia a retornar ao futebol argentino e acertar com a equipe.

Fagner foi anunciado pelo Cruzeiro com vínculo até o fim de 2025 Imagem: Reprodução/X/Cruzeiro

Novo lateral na área. O Cruzeiro anunciou a contratação por empréstimo do lateral-direito Fagner até o final de 2025. O jogador estava no Corinthians desde 2014 e reencontra o ex-companheiro Cássio. Ele também terá Dudu e Gabigol como companheiros de equipe.

Fora dos planos. O Porto definiu que Gabriel Verón vai ser novamente negociado em 2025. A ideia principal do clube português passa por uma transferência em definitivo, mas um novo empréstimo não está totalmente descartado. Nos últimos dias, houve quem defendesse internamente uma nova oportunidade para o jovem atacante nos dragões. Depois de uma avaliação entre diretoria e comissão técnica, ficou então decidido que o melhor mesmo é uma segunda negociação.