Adversário do Corinthians na Copinha tem ataque com Thierry Hanry e Henry

Não estranhe se você ligar a TV para ver algum jogo do grupo 27 da Copinha e der de cara com um ataque formado por Thierry Hanry e Henry. A dupla 'francesa', que defenderá o Santo André na competição, terá pela frente Corinthians, Rio Branco-AC e Gazin Porto Velho-RO na primeira fase.

Os dois têm o nome inspirado no atacante Thierry Henry, astro que passou por Arsenal, Barcelona e seleção francesa, mas não são franceses. O UOL conversou com a dupla para entender as histórias por trás dos nomes.

Origem dos nomes e semelhanças

Thierry Hanry teve a escolha do nome influenciada por um primo. Fã do atacante francês, ele deu a sugestão, que foi acatada pela mãe do atleta. O nome, no entanto, tem uma diferença em relação ao que inspirou a família: a letra A no lugar do E. A mudança foi proposital.

O nome de Henry Salles foi uma escolha do pai do jogador. Assim como o primo de Thierry Hanry, ele era fã do atacante francês.

Ele [primo] gostava muito de futebol, acompanhava o Thierry [Henry]. Minha mãe estava grávida de mim, ele deu ideia para ela. Minha mãe gostou e colocou esse nome. Minha mãe quis ser diferente um pouco, acho que ela quis mudar um pouco o nome.

Thierry Hanry ao UOL

O meu nome foi meu pai que me deu e ele colocou o nome por causa do jogador mesmo. Ele gostou do jogador e se inspirou para o nome.

Henry Salles

Thierry Hanry não é o único nome baseado em astros franceses do futebol na família. O irmão do atacante do Santo André se chama Taylon Thuram, em referência ao ex-jogador Lilian Thuram.

Os nomes fizeram a dupla procurar lances de Henry na internet. Henry Salles nasceu em 2006 e Thierry Hanry é de 2007 e pouco acompanharam a carreira do astro francês, que se aposentou em 2015. Eles avaliam que têm a velocidade em comum com o ex-jogador.

A velocidade. Eu não cheguei a assistir muito ele. Vi lances picados.

Henry Salles

Não vi muitos lances dele, nunca vi jogos completos. Vejo Reels [no Instagram], TikTok... O mais semelhante que vejo em mim com ele é a velocidade, vi que ele corria muito.

Thierry Hanry

Ídolo, mas nem tanto...

O nome fez com que Henry Salles e Thierry Hanry tenham Henry como um ídolo, mas outro jogador ocupa um espaço maior no coração da dupla: Neymar.

Ele acaba sendo um ídolo por causa do nome, da coincidência, mas meu ídolo mesmo é o Neymar.

Henry Salles

Thierry para mim é uma referência, é legal por causa do nome, me inspiro nele, mas o Neymar não tem nem comparação.

Thierry Hanry

O peso de levar o nome de um jogador que foi uma estrela mundial não é algo que assombra a dupla do Santo André. Eles, no entanto, reconhecem o tamanho do francês.

O peso é grande de levar o nome dele, mas ele fez a história dele e eu quero fazer a minha aqui com a camisa do Santo André.

Henry Salles

O peso é grande, mas eu acho tranquilo. Nem fico com esses negócios na mente de pesar o nome do cara, mas tenho que fazer minha história também.

Thierry Hanry

Jogos da dupla 'francesa' na Copinha