Campeão, Santos fez campanha pior que Palmeiras e Corinthians na Série B

O Santos sofreu, mas conquistou seu principal objetivo em 2025: retornar à elite do futebol brasileiro. Apesar do acesso, a campanha do clube praiano foi inferior às de Palmeiras e Corinthians na Série B.

O Peixe foi campeão da competição, com 68 pontos conquistados, 20 vitórias, oito empates e 10 derrotas. Em relação aos seus rivais paulistas, os números são inferiores.

O Palmeiras disputou a Série B em duas ocasiões: 2003 e 2013. Na primeira participação, o Verdão somou 23 vitórias em 37 partidas e se sagrou campeão do torneio, que era dividido em três fases na época. Uma década depois, o Alviverde voltou, mas novamente nadou de braçadas, com 79 pontos e 24 triunfos.

O Corinthians, outro rival do Santos, participou da Série B apenas uma vez, em 2008. Assim como o Palmeiras, o Timão não encontrou problemas durante a competição. O clube perdeu apenas três jogos e foi campeão com incríveis 85 pontos. Naquela edição, a competição já seguia os mesmos moldes de hoje em dia.

Após conquistar o tão sonhado retorno à Série A, o Santos quer esquecer o ano mais turbulento de sua história e voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. A estreia do Peixe em 2025 ainda não tem data definida, mas o primeiro embate será contra o Mirassol, pela rodada inicial do Campeonato Paulista.