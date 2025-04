Diretor financeiro do Corinthians pede demissão por questões médicas

Na noite desta sexta-feira, Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, pediu demissão do cargo por questões médicas. O clube ainda não definiu um substituto.

Pedro Silveira estava no cargo desde julho de 2024, após Rozallah Santoro deixar o posto. Vale ressaltar que ele se candidatou para o conselho do clube na eleição de 2023, mas não foi eleito.

Com o diretor, o Timão realizou o "Dia da Transparência" em setembro de 2024. O intuito do evento foi mostrar a situação da dívida do clube para a Fiel Torcida.

A demissão de Pedro Silveira acontece após o Conselho Fiscal (CF) do Corinthians protocolar no Conselho de Orientação (Cori), nesta sexta-feira, a sugestão de reprovação das contas do primeiro ano da gestão de Augusto Melo.

A decisão do Conselho Fiscal aconteceu por unanimidade e levou em consideração o fato de que, no momento da entrega das demonstrações financeiras de 2024, nem a gestão, nem a empresa de auditoria contratada solicitaram a reabertura das contas de 2023.

Confira a declaração do Corinthians na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que o presidente Augusto Melo aceitou o pedido de demissão do diretor financeiro do Clube, Pedro Silveira, por questões médicas, feito na noite desta sexta-feira (25).

O Corinthians agradece todo empenho e serviços prestados e deseja prontamente uma excelente recuperação.