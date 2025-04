Magic surpreende e vence Celtics no 3º jogo da série dos playoffs da NBA

Nesta sexta-feira, o Orlando Magic venceu o Boston Celtics, em casa, por 95 a 93, no Kia Center, na Flórida (EUA). Com o triunfo, o Magic diminuiu para 2 a 1 a série melhor de sete da primeira fase dos playoffs da NBA. O destaque da partida foi o ala alemão Franz Wagner, da equipe mandante. Ele anotou 32 pontos, oito assistências e sete rebotes, ficando próximo de um triplo-duplo.

A série continua em Orlando, e o jogo 4 será realizado no Kia Center neste domingo, às 20h (de Brasília). Na quinta partida, o confronto volta a Boston. Com o mando dos Celtics, a bola sobe na próxima terça-feira, com horário a definir. Se necessário, os duelos 6 e 7 ocorrerão na próxima quinta, em Orlando, e no dia 3 de maio, em Boston, respectivamente.

O jogo

Em primeiro quarto disputado, o Orlando Magic aproveitou o fator casa e saiu na frente, vencendo por 31 a 27. O trio Paolo Banchero, Franz Wagner e Anthony Black, combinados, marcaram 29 pontos da franquia da Flórida.

No entanto, o Boston Celtics reagiu no segundo quarto. A dupla Jaylen Brown e Jayson Tatum foi imparável no período, combinaram para 14 pontos e contribuíram para a virada dos atuais campeões. No intervalo, o placar era de 59 a 49 para os visitantes.

Em terceiro quarto irreconhecível, o Boston Celtics marcou apenas onze pontos. Com isso, o Orlando Magic aproveitou e conseguiu reagir, virando o placar para 73 a 70.

O último quarto foi parelho. Apesar de início avassalador do Orlando Magic, abrindo oito pontos de vantagem nos primeiros cinco minutos, os Celtics reagiram. Faltando dois minutos para o jogo acabar, o placar estava em 91 a 91. Com pressão para decidir o jogo, o ala alemão Franz Wagner apareceu: acertou dois arremessos e colocou o Magic na frente, com quatro de vantagem.

O Boston Celtics foi ir para cima e levar o jogo para a prorrogação, mas só acertou um arremesso e perdeu o jogo por 95 a 93.