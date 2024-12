Vitor Roque é protagonista, mas Betis 'no limite' pode ajudar Palmeiras

O Palmeiras quer Vitor Roque e pode contar com a ajuda da folha salarial inchada do Betis para fechar negócio. Segundo o jornal catalão Sport, o clube espanhol está "no limite" e precisará vender jogadores para conseguir se movimentar no mercado da bola em janeiro de 2025.

O que aconteceu

O Alviverde terá uma negociação complexa pela frente, já que Vitor Roque é titular e vice-artilheiro do Betis. De acordo com o colunista André Hernan, do UOL, o clube paulista estaria disposto a pagar 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) pelo atacante.

O brasileiro chegou ao clube espanhol em agosto deste ano, e tem seis gols e uma assistência em 23 jogos. Ele foi emprestado ao Betis pelo Barcelona até 30 de junho de 2025, com opção de compra estimada pela imprensa espanhola em 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 mi) por 80% dos direitos econômicos do jogador.

A saída do atacante é tratada como improvável, mas o limite salarial do Betis pode viabilizar o negócio. De acordo com o Sport, o time de Sevilha deseja se reforçar nesta janela de transferências e para isso precisará se desfazer de alguns atletas.

A contratação é improvável, porque Vitor Roque é titular no Betis e uma peça importante para [o técnico] Manuel Pellegrini neste início de temporada. Foi uma aposta da equipe e eles querem mantê-la, embora também seja verdade que a equipe está no máximo do limite salarial e deseja se reforçar no mercado de janeiro, portanto, deverá ter saídas. Trecho Sport, da Espanha

Vitor chegou ao futebol espanhol em julho de 2023, mas não emplacou no Barcelona. O atacante, revelado pelo Cruzeiro e destaque do Athletico, custou 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões na época) ao clube blaugrana. O brasileiro tem contrato com o Barça até 2031.

Ele admitiu, inclusive, que cogitou retornar ao Brasil após o início ruim no futebol europeu. Foram apenas 16 jogos e dois gols em sua passagem pelo Barça.

Pensei em voltar ao Brasil e poder ficar tranquilo, porque às vezes é tudo muito difícil. Eu não estava totalmente pronto para ajudar a equipe [Barcelona] do jeito que eu queria. Eu gostaria de ter tido tempo para me acostumar com os jogadores e o clube, mas as coisas não saíram como eu gostaria e isso me serviu de aprendizado. Vitor Roque, à ESPN

O jogador, então, acabou emprestado ao Betis e teve reencontro com o Barça em dezembro. Ele sofreu o pênalti que culminou no primeiro gol, e a partida pelo Campeonato Espanhol terminou empatada em 2 a 2.

Além de Roque, Palmeiras mira Andreas

O Alviverde quer repatriar o meio-campista do Fulham, da Inglaterra. O clube paulista tem o "ok" do jogador e agora tenta convencer o time inglês a liberar o brasileiro.

O ex-Flamengo, porém, é visto como intocável pelo clube inglês. O Fulham já recusou uma investida de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões, na cotação atual) do futebol francês. O Atlético de Madri e alguns clubes italianos também se interessaram pelo brasileiro, mas o negócio não foi adiante.

Enquanto isso, o Palmeiras anunciou Facundo Torres e tem negociação avançada com Paulinho. O Alviverde desembolsará 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual), mais os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick (capitão do sub-20), para ter o atacante do Atlético-MG.