'Desastre' e 'calvário infinito': lesão de Neymar é repercutida no exterior

De volta aos gramados após estar afastado por 42 dias, Neymar sofreu nova lesão nesta quarta-feira, em duelo com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Aos prantos, o atacante deixou o gramado da Vila Belmiro aos 32 minutos do primeiro tempo, frustrado após iniciar a partida como titular da equipe alvinegra. Fora do Brasil, o novo contratempo do camisa 10 repercutiu nos principais jornais da Europa.

"Neymar é um desastre", destaca o jornal espanhol As, nesta quinta-feira. Desde que retornou ao Santos, Neymar conseguiu entrar em campo em apenas nove oportunidades, desfalcando a equipe na reta final do Paulistão e no início do Brasileirão. "O calvário de Neymar continua depois de se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior."

Na Itália, a Gazzetta dello Sport destaca a lesão de Neymar de forma semelhante, como um "calvário infinito" para sua carreira. "Neymar, mais uma lesão com o Santos. Ele sai em lágrimas devido a um problema muscular." Além da lesão nesta terça-feira, o atacante não conseguiu atuar mais de dez jogos no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e recebeu críticas do técnico Jorge Jesus no período, por não estar apto fisicamente a retornar aos gramados.

O Marca, da Espanha, também relembrou o corte de Neymar da seleção brasileira. Ainda pelo Paulistão, Dorival Júnior convocou o atacante do Santos para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. "Esse foi o segundo jogo de Neymar, e o primeiro como titular, depois de se recuperar de uma lesão na coxa esquerda que o manteve afastado por um mês e impediu seu retorno à seleção brasileira", escreveu o jornal.

O clube confirmou que o atleta sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e que ele passará por exames de imagem para definir a gravidade. O problema é na mesma região que o afastou por quase dois meses dos gramados recentemente, após retornar de recuperação pós-cirurgia no ligamento do joelho.

Neymar reclamou do incômodo após o primeiro gol do Santos, marcado por Zé Ivaldo, aos 24 minutos. Ainda tentou continuar em campo, mas sucumbiu três minutos depois, no lance em que o argentino Barreal marcou o segundo gol da partida. Na comemoração, Neymar se ajoelhou, chorou e precisou ser ajudado por Gil. Ele acabou saindo, aos 32 minutos do primeiro tempo, para entrada de Rollheiser.

Contrato de Neymar

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não há um acerto entre as partes para o novo acordo. Caso isso ocorra, Neymar poderá disputar somente mais dez jogos com a camisa alvinegra - oito pelo Campeonato Brasileiro e as partidas pela terceira fase da Copa do Brasil.

Entretanto, com exames ainda a serem realizados para confirmar a gravidade da nova lesão, a tendência é que ele fique afastado ainda mais tempo do que o último edema na coxa esquerda. Caso haja a ruptura muscular, como temia o departamento médico do clube, precisará permanecer mais do que um mês fora dos gramados.

Desde seu retorno ao Santos, Neymar disputou nove partidas, pelo Paulistão e Brasileirão: soma três gols e três assistências, média de 0,6 participação a gol em sua segunda passagem pelo clube alvinegro.

Confira as partidas que Neymar poderá disputar até o fim do contrato:

20/4 - São Paulo x Santos - Brasileirão

27/4 - Santos x Red Bull Bragantino - Brasileirão

30/4 - Santos x CRB - Copa do Brasil

04/5 - Grêmio x Santos - Brasileirão

11/5 - Santos x Ceará - Brasileirão

18/5 - Corinthians x Santos - Brasileirão

21/5 - CRB x Santos - Copa do Brasil

25/5 - Vitória x Santos - Brasileirão

01/6 - Santos x Botafogo - Brasileirão

11/6 - Fortaleza x Santos - Brasileirão