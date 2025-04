Brasileirão demite 3 técnicos e tem outros pressionados antes da 5ª rodada

Três treinadores já foram demitidos enquanto outros profissionais enfrentam desconfianças nestas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025.

O que aconteceu

O desligamento do argentino Gustavo Quinteros pelo Grêmio é o mais recente. Ele caiu do cargo ainda na noite de ontem, após a goleada sofrida para o Mirassol, com o Tricolor gaúcho tendo apenas uma vitória em quatro jogos e ocupando a zona do rebaixamento.

Pedro Caixinha foi demitido pelo Santos após tropeços nas três primeiras rodadas do Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Antes dele, Mano Menezes e Pedro Caixinha já haviam sido demitidos por Fluminense e Santos, respectivamente. O Flu optou pela mudança no comando logo após a derrota na estreia, enquanto o Peixe rompeu com o português depois de passar três rodadas sem vencer no Brasileirão.

Já os técnicos Ramón Díaz, do Corinthians, e Luis Zubeldía, do São Paulo, estão pressionados. Ramón convive com a sombra da demissão três semanas após se sagrar campeão paulista, mas vem de apenas uma vitória em seis jogos desde o título levantado —seu futuro deve ser selado nesta tarde. Zubeldía, por sua vez, lida com a insatisfação da arquibancada, embora receba respaldo público da diretoria tricolor.

Outros em situação complicada são Pepa, do Sport, e Cuca, do Atlético-MG, que ainda não venceram no Brasileirão. O português foi alvo de xingamentos da torcida após a terceira derrota no campeonato, enquanto Cuca admitiu que o Galo precisa voltar a vencer para não "entrar em crise". Ambos os times estão no fundo da tabela.

Fabio Carille, do Vasco, é mais um em baixa com a torcida. O treinador vem enfrentando críticas e pressão com as oscilações recentes, apesar de o time estar no G6 do Brasileiro.

Técnicos do Brasileirão

O técnico Gustavo Quinteros foi demitido pelo Grêmio após derrota na 4ª rodada do Brasileirão Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF