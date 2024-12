Colby Covington rebate provocação de Jon Jones após derrota no UFC Tampa: "Pessoa terrível"

Apesar de competirem em faixas de peso totalmente distintas, Colby Covington e Jon Jones nutrem uma rivalidade antiga. E prova disso foi que o meio-médio (77 kg) atacou seu desafeto, mesmo às vésperas de sua recente luta no UFC Tampa. Após ser derrotado por Joaquin Buckley e sair com o rosto desfigurado do embate, 'Chaos' viu 'Bones' retribuir a gentileza e zombar de seu desempenho dentro do octógono. Disposto a manter a rixa acesa, o falastrão americano deu uma tréplica, rebatendo os insultos e relembrando alguns episódios polêmicos da trajetória do campeão linear dos pesos-pesados.

Durante uma transmissão recente em seu próprio canal na 'Twitch', Covington classificou Jones como uma pessoa terrível, ao citar seus casos de doping e imbróglios na Justiça. Sem papas na língua, como de costume, o meio-médio atacou até mesmo a aparência do campeão peso-pesado. No passado, os compatriotas foram colegas de faculdade e chegaram, inclusive, a dividirem o mesmo quarto mas, ao longo dos anos, a boa relação entre os dois se deteriorou com troca de farpas constantes entre as partes.

"É claro que ele está falando de mim. Ele gostaria de se parecer comigo. O desejo dele era ter essa aparência, ser tão bonito e respeitado. Ele não tem respeito. Ele perdeu todo o respeito quando começou a usar drogas e a bater em mulheres grávidas. Não há nada a se respeitar em Jon. Ele trapaceou durante toda a carreira, traiu sua esposa, sonegou impostos, é uma pessoa terrível. É claro que ele falou de um santo e alguém que é um cidadão cumpridor da lei como eu, alguém que defende a lei e a ordem, que defende os militares, as tropas, o Trump. Então f***-se o Jon Jones. Ele não é nada", detonou Colby.

Momento turbulento

Apesar de seguir em alta no noticiário, muito por conta de sua personalidade forte e declarações polêmicas, Colby vive possivelmente o momento mais turbulento de sua carreira do ponto de vista desportivo. Vindo de duas derrotas seguidas pela primeira vez desde que se tornou profissional de MMA, o falastrão americano caiu para a nona posição do ranking dos meio-médios e, aos 36 anos de idade, se afastou consideravelmente do sonho pessoal de conquistar o cinturão linear da categoria - que hoje pertence a Belal Muhammad.

Colby Covington just went OFF on Jon Jones for dissing him after his loss last weekend ? pic.twitter.com/iHJbxymju9

- Happy Punch (@HappyPunch) December 18, 2024