Boca Juniors mira contratação jogadores de Flamengo e Palmeiras, diz TV

O Boca Juniors está de olho em atletas de Flamengo e Palmeiras, de acordo com a TycSports.

O que aconteceu

O técnico Fernando Gago tem o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, em seu radar. O jornalista Tato Aguilera noticiou que o defensor brasileiro está em uma lista de possíveis reforços que o treinador levou para o conselho do clube.

O meio-campista argentino Aníbal Moreno, do Palmeiras, também é alvo do Boca e tratado como "prioridade absoluta". A emissora da Argentina publicou que o jogador do Alviverde é o "grande sonho" de Gago no mercado da bola, mas que sua chegada é praticamente utópica.

Ainda não houve aproximação entre o clube argentino e o estafe de Léo Pereira, segundo a TycSports. Por enquanto, o zagueiro de 28 é apenas um dos nomes da lista de desejo do time, junto de Sergio Ramos —que já informou que não deseja atuar no país. O negócio é visto como complicado.

O Boca reconhece a dificuldade para trazer Aníbal Moreno, mas Gago quer a contratação "a todo custo". A estratégia do clube é primeiro sondar se o jogador teria interesse em se juntar ao time para depois tentar o negócio com o Palmeiras. Ex-Racing, ele está no Alviverde há um ano, virou titular e custou sete milhões de dólares (R$ 34 milhões na época).