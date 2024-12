Alvo do Palmeiras, Paulinho sofreu com lesão e só deve voltar em março

Paulinho é o nome da vez no Palmeiras. O clube paulista abriu negociações para contratar o atacante do Atlético-MG, mas ele deve demorar um pouco para estrear se for contratado.

Temporada abaixo e cirurgia

O ano de Paulinho foi mais discreto em comparação com a temporada passada. Ele anotou 19 gols e deu quatro assistências em 59 jogos, números inferiores aos 31 tentos e oito passes em 61 partidas no ano passado — foi o artilheiro do Brasileirão com 20 bolas na rede.

Parte do desempenho abaixo da expectativa se deve a uma lesão. O jogador desabafou no começo deste mês e revelou que passou a sentir o problema na perna direita em março após uma pancada. Apesar do incômodo, seguiu jogando, o que só piorou a lesão, que se tornou uma fissura óssea na canela.

Paulinho jogou a reta final da temporada no sacrifício. O Atlético-MG chegou à reta final da temporada como finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, mas ficou com o vice em ambas as competições. De quebra, terminou o Brasileirão fora do G8 e ficou sem vaga na Libertadores do ano que vem.

O atacante passou por cirurgia ao final da temporada. O tempo de recuperação para este tipo de procedimento e problema é estimado em quatro a seis meses, ou seja, Paulinho deve voltar a jogar entre março e maio.

Paulinho abriu mão das férias. O atacante afirmou que passará todo o período livre se tratando para acelerar o processo de recuperação e encurtar o tempo longe dos gramados.

Sonho antigo e negócio caro

O Palmeiras já tentou contratar Paulinho no passado. Em 2022, quando o ex-Vasco ainda estava no Bayer Leverkusen, o Verdão chegou a abrir conversas pelo jogador, mas recuou após considerar alta a pedida do clube alemão.

O Atlético-MG fez pedida considerada elevada. O Galo quer uma quantia entre 20 a 25 milhões de euros (R$ 130 milhões a R$ 162 milhões) para negociar o jogador e, por isso, o Palmeiras estuda incluir atletas no negócio para diminuir os custos.

Time mineiro não se opõe à venda. A ausência na Libertadores e o alto salário de Paulinho pesam a favor de uma saída neste momento caso o Atlético-MG receba uma boa oferta.

A abertura do Galo a vender Paulinho casa com uma necessidade do elenco do Palmeiras. O clube procura atacantes no mercado e já acertou a chegada do uruguaio Facundo Torres, do Orlando City, mas não ficará restrito a apenas isso.