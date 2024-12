Alvo do SPFC, Dybala já provocou seleção e desabafou sobre jogar com Messi

Do UOL, em São Paulo

O atacante argentino Paulo Dybala, de 31 anos, está no radar do São Paulo. O campeão mundial surgiu como uma promessa internacional, foi alvo dos gigantes europeus.

Hoje na Roma, ele se viu envolto em polêmicas durante a carreira, como quando provocou o Brasil após vitória e "desabafou" sobre jogar ao lado de Lionel Messi.

Falta de entrosamento com Messi

Dybala admitiu que tinha dificuldade para atuar junto de Messi em declaração que repercutiu no mundo do futebol em 2017. Os dois eram titulares na seleção, mas o novato acumulava atuações discretas sob a sombra do craque. Além disso, a Argentina não estava bem nas Eliminatórias.

Ele se referia ao fato de ambos atuarem na mesma posição em campo, mas o "estrago" já estava feito. O atacante, que estava na Juventus, até acrescentou que teria que se adaptar para fazer Messi se sentir confortável, só que a fala repercutiu negativamente. Dybala recebeu fortes críticas e, coincidência ou não, foi para o banco de reservas no jogo seguinte.

Lionel Messi e Paulo Dybala comemoram gol da Argentina contra o Chile Imagem: Nelson Almeida/AFP

A então promessa exaltou Messi posteriormente em diversas ocasiões, só que ficou marcado pelo episódio enquanto seguiu como coadjuvante. Dybala foi convocado para a Copa de 2018 e, sem emplacar no time titular, seguiu carregando o peso da declaração infeliz sobre a falta de entrosamento com o ídolo argentino.

Provocação ao Brasil

Dybala cutucou os brasileiros no ano passado, depois que a Argentina bateu o Brasil em pleno Maracanã. A Albiceleste superou a seleção brasileira por 1 a 0 em duelo com direito a "olé" pela 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

Montagem do Cristo Redentor compartilhada por Paulo Dybala Imagem: Reprodução/Instagram

Ele compartilhou nas redes sociais uma imagem do Cristo Redentor "vestindo" a camisa argentina. O Brasil vem de quatro jogos seguidos sem conseguir vencer os arquirrivais, tendo três derrotas.

O curioso é que Dybala não estava no elenco da partida. Ele havia sido convocado, mas ficou só no banco no primeiro jogo da Data Fifa, contra o Uruguai, e nem sequer foi relacionado para o duelo contra o Brasil.