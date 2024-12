Mercado: sonho de Paquetá, ex-Corinthians no amador e proposta ao Palmeiras

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. O domingo (15) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

O futuro de Artur Jorge. Técnico do Botafogo, Artur Jorge deu entrevista ao jornal "A Bola", de Portugal, e falou sobre o seu futuro. Ele manteve a postura de não garantir sua permanência no clube carioca e comentou sobre as propostas de fora que tem recebido, classificadas por ele como 'tentadoras'. "Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro", disse.

Lucas Paquetá, hoje no West Ham, quer voltar ao futebol brasileiro Imagem: Jeremy Reper/ISI Photos/Getty Images

De volta ao Brasil? Lucas Paquetá está interessado em voltar ao Flamengo, de acordo com o jornal britânico The Sun. O veículo, porém, noticiou que o West Ham quer usar o brasileiro como moeda de troca pelo atacante Igor Jesus, do Botafogo. O atacante é um desejo de Julen Lopetegui, técnico do clube inglês.

Proposta ao Palmeiras. O Athletico fez proposta para contratar Andrey Lopes, auxiliar técnico de Abel Ferreira no Palmeiras. O Furacão está sem treinador desde a saída de Lucho González, demitido após o rebaixamento do clube à Série B do Brasileirão. Também conhecido como Cebola, o assistente avalia a oferta e deverá tomar uma decisão nos próximos dias.

Um pode sair, mas outro está chegando. O Palmeiras pode perder Andrey Lopes, mas está muito perto de anunciar seu primeiro reforço para 2025. O alviverde chegou a um acordo com o atacante Facundo Torres, do Orlando City e da seleção uruguaia. O clube ouviu o 'sim' do uruguaio de 24 anos, que assinará contrato por cinco anos.

Varanda, ex-Corinthians, vai atuar no futebol amador no interior de São Paulo Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Ex-Corinthians no amador. Rodrigo Varanda foi anunciado por um time amador do interior de São Paulo três meses após se aposentar do futebol profissional aos 21 anos para cuidar da saúde mental. O ex-atacante profissional será reforço do Vila São Geraldo para jogar um campeonato amador em Taubaté (SP).

Volante requisitado. Erick, do Athletico, está na mira de pelo menos quatro clubes da Série A. O volante foi procurado por Bahia, Botafogo, Internacional e Santos nos últimos dias. Ele tem 27 anos e não deve permanecer em Curitiba na próxima temporada.

Soteldo, que já foi alvo do Corinthians, teve nome especulado no Cruzeiro Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Soteldo no radar. De olho em reforços para 2025, o Cruzeiro demonstrou interesse no atacante Soteldo, que pertence ao Santos e esteve emprestado ao Grêmio neste ano — o jogador foi especulado no Corinthians nos últimos dias. A Raposa buscou informações sobre o atleta de 27 anos nos últimos dias, mas ainda não fez proposta. A diretoria, no entanto, avalia uma investida pelo atleta.

Peixe quer valorizar jovem. O Botafogo retomou o interesse e formalizou ao Santos uma nova proposta para contratar o zagueiro Jair Cunha, de 19 anos. O Glorioso ofereceu ao Peixe 9 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões) mais o volante Danilo Barbosa e o atacante Tiquinho Soares, ambos atletas que interessam ao clube paulista para 2025. O Santos, porém, ainda não se animou com as condições apresentadas e espera receber mais.