Clube centenário de São Paulo justifica decisão de não jogar mais em 2025

O tradicional Clube Atlético Juventus, da Mooca, fez um pronunciamento sobre sua ausência inédita da Copa Paulista, o que faz com que o time não jogue mais em 2025.

O que aconteceu

A diretoria afirmou que optou por não participar do torneio, que possibilita vaga na Série D ou Copa do Brasil, após "cuidadosa análise". Sem disputar a Copa Paulista, o Juventus se despede da temporada com apenas 15 jogos, todos pela Série A2 do Paulistão.

A gestão atual disse que trata-se de uma estratégia de reestruturação do departamento de futebol profissional. O clube justificou que mira um "planejamento criterioso" para a disputa da A2 do Paulistão do ano que vem. O time terminou em 11º neste Estadual após ter ficado em quarto na edição anterior.

A decisão foi tomada com foco em uma estratégia de reestruturação, mudanças e fortalecimento do Departamento de Futebol Profissional, visando um planejamento criterioso para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 em 2026, buscando assim mais patrocinadores, parceiros e recursos financeiros para a montagem de um elenco competitivo que defenda e represente a grandeza do Moleque Travesso com responsabilidade, almejando novas conquistas.

Diretoria do Juventus, em nota

O Juventus acrescentou que vai buscar mais patrocinadores e recursos financeiros para montar um elenco competitivo para 2026. O clube agradeceu aos parceiros atuais, embora não tenha detalhado se a decisão de não jogar mais impacta os vínculos válidos para 2025.

Por fim, a diretoria ressaltou que não há no momento a constituição de uma SAF. O Conselho Deliberativo do Juventus recebe propostas sobre o tema até o dia 30 de abril. Na próxima semana, dia 23, será realizado o pleito eleitoral do clube.

O Juventus completa 101 anos no próximo dia 20 e não disputará a Copa Paulista pela primeira vez em 25 anos, desde que o torneio foi criado. O clube da Mooca já foi campeão paulista e da Série B.

Confira a íntegra da nota

"O Clube Atlético Juventus vem a público esclarecer que, após cuidadosa análise de sua diretoria, optou por não participar da Copa Paulista de 2025.

A decisão foi tomada com foco em uma estratégia de reestruturação, mudanças e fortalecimento do Departamento de Futebol Profissional, visando um planejamento criterioso para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 em 2026, buscando assim mais patrocinadores, parceiros e recursos financeiros para a montagem de um elenco competitivo que defenda e represente a grandeza do Moleque Travesso com responsabilidade, almejando novas conquistas.

O Juventus agradece, de forma especial, aos torcedores, patrocinadores e parceiros, que sempre estiveram ao lado da instituição com confiança e compromisso, mesmo nos momentos mais desafiadores.

O Clube esclarece ainda que qualquer manifestação referente à constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é mera ilação sem nenhum conteúdo que se sustente.

Vale lembrar que o Conselho Deliberativo está, atualmente, recebendo propostas relacionadas à constituição de uma SAF até o dia 30 de abril de 2025.

Ressalta-se que a competência de análise e decisão sobre o tema é de exclusividade do Egrégio Conselho Deliberativo, que deverá ser discutido em Reunião Extraordinária, a ser convocada futuramente, independentemente de processo eleitoral, respeitando todos os trâmites legais e estatutários necessários a este procedimento. Portanto não cabe ao Conselho de Administração qualquer interferência no processo de formação e escolha.

Desta forma, a atual gestão continua empenhada em aprimorar estrutura, buscar investimentos para melhorias internas, atrair novos apoiadores para construir um futuro mais competitivo, sustentável e um ambiente cada vez mais promissor."