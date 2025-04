RB Leipzig, da Alemanha, anuncia amistoso contra o Santos em Bragança Paulista no mês de maio

O RB Leipzig, da Alemanha, anunciou, nesta quinta-feira, um amistoso contra o Santos no dia 28 de maio. A partida vai ser disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A equipe alemã vai permanecer no Brasil entre os dias 23 e 30 do próximo mês.

"O amistoso contra o RB Leipzig será de grande importância para o Santos. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente nos objetivos da nossa estratégia de internacionalização e, por outro, enfrentaremos um dos melhores times da Europa. Ao mesmo tempo, unimos duas marcas fortes, comprometidas com o desenvolvimento de jovens talentos e um futebol dinâmico e atraente. Além do jogo no Brasil, estamos ansiosos para aproveitar todas as oportunidades que surgirem da colaboração entre nossos dois clubes", disse Pedro Martins, CEO do Santos.

O RB Leipzig vai ficar hospedado no Centro de Performance & Desenvolvimento do Red Bull Bragantino, localizado em Atibaia, no interior do Estado de São Paulo. O clube alemão já visitou o Brasil em três oportunidades, com a equipe sub-17, em 2014, e o sub-16, em 2020 e 2025.

No anúncio, o Leipzig ainda destacou a presença de Neymar no elenco santista e relembrou Pelé, Pepe e Zito, ídolos históricos do Santos.

TAMO JUNTO BRASIL ?? Die Roten Bullen absolvieren vom 23. bis 30. Mai eine Post-Season-Tour in Brasilien. Vor Ort wird unsere Mannschaft am Gelände von @RedBullBraga trainieren und ein Testspiel gegen den @SantosFC bestreiten. Alle Infos findet ihr hier ? ? RB Leipzig (@RBLeipzig) April 17, 2025

"Fomos o rosto da Bundesliga nos EUA na estreia da nossa turnê no verão passado. O próximo passo agora é seguir para a América do Sul, onde nós, como clube, também queremos inspirar as pessoas. O país é um dos mercados mais importantes do mundo, tanto para a DFL quanto para nossos parceiros Red Bull e Puma. Portanto, nos vemos não apenas como embaixadores de Leipzig, mas de toda a Bundesliga, e estamos mais uma vez assumindo a responsabilidade aqui. A turnê, portanto, tem alta prioridade, inclusive no que diz respeito à concessão dos direitos da DFL no Brasil em 2026", comemorou Johann Plenge, Diretor Geral do RB Leipzig.

Na temporada, o RB Leipzig ocupa a 4ª posição no Campeonato Alemão, com 48 pontos conquistados, e disputou a Liga dos Campeões, sendo eliminado ainda na primeira fase.

Por fim, André Rocha, Diretor Geral do Red Bull Bragantino, também comemorou a realização da partida e a oportunidade de receber o clube alemão em Bragança Paulista.

"Estamos ansiosos para receber nossos amigos do RB Leipzig em nosso Centro de Desenvolvimento e Desempenho. É muito importante para nós e para a cidade de Bragança Paulista trocar experiências com um time europeu de ponta. Esperamos poder apoiar o RB Leipzig da melhor maneira possível com nossa academia e mostrar a eles o que nossa região tem a oferecer", falou.