Memphis tem que jogar mais e falar menos no Corinthians, dispara Casagrande

Memphis Depay precisa jogar mais bola e falar menos no Corinthians, afirmou Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (17).

O colunista criticou o tom da entrevista de Memphis após a derrota em casa do Corinthians para o Fluminense.

Em relação à entrevista do Memphis, o Memphis tem que jogar mais bola. O Memphis tem que aparecer mais pro jogo, tem que dar mais, precisa fazer muito mais do que ele vem fazendo. Não só por causa do enorme salário que ele ganha, do enorme prêmio que ele ganhou na final do Campeonato Paulista e de todo os prêmios que ele ganha, se der 10 passes, se fizer três gols, se coçar a nuca quatro vezes — tudo que o Memphis faz, ele ganha dinheiro, então ele tem que jogar mais.

E não é hora de falar, é hora de jogar. Ele se escondeu ontem e se escondeu no sábado [no Dérbi] também. Então, ele tem que jogar mais bola e falar menos. O problema tático, de montagem de time, é da comissão técnica. Se a comissão técnica não está agradando, a diretoria troca e contrata outro treinador. Não é o jogador que tem que falar, porque jogador de futebol não gosta quando o treinador vai na entrevista e entrega jogador. Tudo isso que o Memphis falou, fala dentro do vestiário, na cara do Ramón Díaz.

Casagrande

O colunista questionou o excesso de protagonismo fora de campo de Memphis no Corinthians. Para Casão, o astro holandês não pode se sentir todo-poderoso.

Eu não gosto quando um jogador começa a mandar mais que treinador e que dirigente. A mesma coisa acontece no Santos, com o Neymar. Por que os treinadores estão recusando ir para o Santos? Porque ninguém está a fim de se submeter a não ter autonomia total.

E agora o Memphis está começando a querer fazer isso no Corinthians? Ele já decidiu que o Garro tinha que fazer tratamento na Espanha. Agora, ele tem que jogar mais bola -- joga mais bola e fala menos.

Casagrande

Memphis critica estrutura tática do Corinthians

Depois da derrota no Brasileirão, Memphis Depay deu declarações fortes em relação à montagem da equipe e questionou a falta da evolução coletiva.

Se você olhar como jogamos, acho que temos muito trabalho de casa a fazer sobre a estrutura. Esses são os jogadores, esse é o estafe, o pessoal que está no comando.

Taticamente, quando perdemos a bola... Estudar o jogo faz parte do que faço em cada partida. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. E então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer.

Memphis Depay

