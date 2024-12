Milan bate o Estrela Vermelha e vence a quarta partida seguida pela Liga dos Campeões

O Milan recebeu o Estrela Vermelha, da Sérvia, pela sexta rodada da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. No San Siro, o time da casa venceu por 2 a 1, com gols de Rafael Leão e Tammy Abraham. Os visitantes descontaram com Nemaja Radonjic.

Com o resultado, o Milan foi aos 12 pontos e pulou para a 12ª posição. Essa foi a quarta vitória seguida do time italiano na Liga dos Campeões. Por outro lado, o Estrela Vermelha permanece na 31ª colocação, com apenas três pontos somados.

As duas equipes voltam a campo neste domingo. O Milan recebe o Genoa, às 16h45 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Italiano, no San Siro. Às 11 horas, o Estrela Vermelha visita o Novi Pazar, pela 19ª rodada do Campeonato Sérvio, no City Stadium.

O Milan abriu o placar no final do primeiro tempo. Rafael Leão recebeu lindo lançamento de Youssouf Fofana, invadiu a área e bateu na saída do goleiro, aos 41 minutos.

Já na segunda etapa, Nemaja Radonjic roubou a bola no campo de ataque, ajeitou para a perna esquerda e bateu de fora da área para anotar um golaço e empatar o jogo para o Estrela Vermelha, aos 21 minutos.

Na reta final da partida, após levantamento na área, Francesco Camarda obrigou o goleiro Ivan Gutesa a fazer grande defesa. A bola ainda bateu no travessão e sobrou nos pés de Tammy Abraham, que apenas teve o trabalho de tocar para o fundo das redes e garantir a vitória do Milan, aos 42 minutos.