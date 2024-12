'Dudu sair do Palmeiras sem uma homenagem é um absurdo', diz Lavieri

Dudu sair do Palmeiras sem uma homenagem oficial do clube não faz sentido, criticou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte desta quarta (11).

Dudu sair do Palmeiras sem nenhum tipo de festa, nenhuma homenagem, é um absurdo — o Dudu é o símbolo da reconstrução do Palmeiras.

A primeira contratação de impacto quando o Palmeiras tentou voltar a ser relevante no futebol brasileiro foi o Dudu, que estava na mira do São Paulo e do Corinthians e aquela contratação virou chapéu. Virou comemoração quando Dudu fazia gols contra o Corinthians e o São Paulo.

Dali para frente, Dudu virou símbolo dessa renovação do Palmeiras. Foi campeão em 2015, em 2016, em 2018, foi campeão em 2021, 22, 23 e esse ano com o Campeonato Paulista. Então, o Dudu é o símbolo.

Danilo Lavieri

Segundo o colunista, o conflito entre Dudu e a presidente Leila Pereira desde o episódio do Cruzeiro explica a saída "fria" do ídolo.

O Palmeiras não fazer uma homenagem para o Dudu é um negócio meio louco. Se isso não acontecer, é lógico que a gente vai lembrar da briga que ele teve com a Leila Pereira e do elogio que ele fez recentemente nas redes sociais ao [ex-presidente] Maurício Galiotte. E a gente sabe que a Leila leva para o coração.

Não pode o Dudu sair do Palmeiras sem uma homenagem. Eu entendo a saída dele, é perfeitamente normal, faz parte do ciclo do futebol. Mas esse reconhecimento também é importante.

É bom que o Palmeiras tenha esse reconhecimento com o Dudu -- seria um absurdo o Dudu sair como se fosse qualquer um.

Danilo Lavieri

