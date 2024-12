Com dois de Griezmann, Atlético de Madrid bate o Slovan Bratislava pela Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid recebeu o Slovan Bratislava, da Eslováquia, nesta quarta-feira, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. No Estádio Cívitas Metropolitano, o time da casa venceu por 3 a 1, com gols de Julián Álvarez e Antoine Griezmann (2). Já David Strelec descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Atlético de Madrid foi aos 12 pontos e subiu para a 10ª posição. Essa foi a décima vitória seguida da equipe espanhola em todas as competições. Por outro lado, o Slovan Bratislava segue na lanterna, com seis derrotas em seis rodadas.

O Atlético de Madrid volta a campo neste domingo, às 10 horas (de Brasília), quando encara o Getafe, pela 17ª rodada do Espanhol, no Estádio Cívitas Metropolitano. O Slovan Bratislava recebe o DAC 1904 neste sábado, às 14 horas, pela 18ª rodada do Campeonato Eslovaco.

O time da casa abriu o placar aos 15 minutos de jogo. Após jogada pela ponta esquerda, o brasileiro Samuel Lino rolou para Julián Álvarez, que recebeu na entrada da área e bateu no ângulo para anotar um golaço. Aos 41, Marcos Llorente chegou na linha de fundo e levantou a bola para Antoine Griezmann completar de cabeça e ampliar a vantagem do Atlético de Madrid.

Já no segundo tempo, após revisão do VAR, o árbitro anotou pênalti de Clement Lenglet em Davis Strelec. O próprio foi o responsável pela cobrança e descontou para o Slovan Bratislava, aos cinco minutos.

Logo depois, Koke recebeu do lado esquerdo e achou belo passe para Griezmann. O francês apenas tirou do goleiro e marcou seu segundo gol no jogo, o terceiro do Atlético de Madrid, aos dez minutos.

Lille x Sturm Graz

Ainda nesta quarta-feira, o Lille recebeu o Sturm Graz, da Áustria, também pela sexta rodada da Liga dos Campeões. No Estádio Pierre Mauroy, o time da casa venceu por 3 a 2. Osame Sahraoui, Mitchel Bakker e Arnar Haraldsson marcaram para os franceses. Enquanto Otar Kiteishvili e Mika Biereth descontaram para os visitantes.