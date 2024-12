Arsenal pressiona, empata com Fulham e perde chance de colar na liderança

Em jogo fora de casa, o Arsenal pressionou o adversário em boa parte do tempo, mas não conseguiu vencer o Fulham e empatou com o alvinegro em 1 a 1 em clássico válido pela 15ª rodada da Premier League. O confronto aconteceu no estádio Craven Cottage neste domingo (08) e colocou os Gunners momentaneamente na vice-liderança do campeonato.

Com o empate, o Arsenal passa temporariamente na tabela o Chelsea, que enfrenta o Tottenham às 13h30 deste domingo (08), e assume a vice-liderança. A distância para o líder Liverpool também diminui, mesmo que por pouco tempo. O time do craque Salah teve sua partida contra o Everton adiada neste sábado (07) por conta das condições climáticas.

A equipe comandada por Arteta acumulava três vitórias seguidas na competição, enquanto o Fulham tem apenas uma derrota nas últimas três partidas da Premier League. Na temporada passada, o Arsenal não conseguiu vencer o alvinegro londrino, empatando um jogo e perdendo outro.

Como foi o jogo

O Arsenal pressionou o adversário e empilhou escanteios no começo do jogo. A bola parada foi a principal estratégia dos Gunners no início da primeira etapa, reforçando a estatística de que é o time que mais tem escanteios na temporada da Premier League. No entanto, foi o Fulham quem aproveitou melhor as chances. Na primeira oportunidade, o zagueiro mexicano Jiménez marcou para o alvinegro e abriu o placar. Os Gunners mantiveram a posse de bola, mas foram pouco efetivos e tiveram muita dificuldade de passar pela defesa adversária.

Nos últimos 45 minutos, a equipe do técnico Arteta manteve sua estratégia de apostar na bola parada. Em uma cobrança de escanteio, o Arsenal conseguiu furar a defesa do Fulham e empatar o jogo no início da segunda etapa. A pressão dos Gunners se manteve até o fim, porém o time criou poucas chances perigosas de gol.

Lances de destaque

1x0. Com assistência de Lukic a partir de passe em profundidade, Jiménez bate cruzado e abre o placar.

Tudo igual. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Saliba sobe e marca para o Arsenal. O VAR checou um possível impedimento e garantiu o gol legal.

Por pouco. Martinelli faz bela jogada e Saka vira o jogo. Mas o VAR viu impedimento na origem do lance e anulou o gol.

Ficha técnica

Fulham 1 X 1 Arsenal

Premier League - 15ª rodada

Data e horário: 8 de dezembro de 2024, às 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Craven Cottage, em Londres (ING).

Arbitragem: Chris Kavanagh.

Gols: Raúl Jiménez (11'/1ºT), Saliba (7'/2ºT).

Cartões amarelos: Lukic (FU), Raúl Jiménez (FU), Gabriel Martinelli (AR), Rice (AR).

Fulham: Bernd Leno, Calvin Bassey, Issa Diop, Antonee Robinson, Kenny Tete, Emile Smith Rowe (Andreas Pereira), Sander Berge, Sasa Lukic, Raúl Jiménez (Rodrigo Muniz), Adama Traoré (Harry Wilson), Alex Iwobi. Técnico: Marco Silva.

Arsenal: David Raya, Jakub Kiwior, William Saliba, Jurrién Timber, Thomas Partey, Jorginho, Declan Rice, Martin Odegaard (Nwaneri), Kai Havertz, Leandro Trossard (Gabriel Martinelli), Bukayo Saka. Técnico: Arteta.