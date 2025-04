Alan Patrick elogia Palmeiras e valoriza atuação do Internacional apesar de derrota: "Tivemos oportunidades"

Nesta quarta-feira, o Internacional foi derrotado pelo Palmeiras, por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Facundo Torres anotou o único gol do Verdão no jogo que aconteceu no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Alan Patrick, meio-campista do Colorado, elogiou o rival alviverde e destacou a boa atuação dos gaúchos, apesar do resultado negativo.

"Não conseguimos fazer ali, tivemos oportunidade também para sair com o resultado melhor, mas é manter a cabeça no lugar, saber que o trabalho é longo. No final de semana temos um clássico importante para a gente seguir, voltar a vencer e seguir com o nosso objetivo", disse Alan Patrick, ao Prime Video.

Ambas as equipes voltam a campo no fim de semana para disputa da quinta rodada do Brasileirão. O Internacional se prepara para o clássico contra o pressionado Grêmio, que acontece no sábado, às 21 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio. Enquanto o Palmeiras duela com o Fortaleza, no domingo, a partir das 18h30, na Arena Castelão.

Diante da derrota, o Internacional, que tem cinco unidades conquistadas neste Campeonato Brasileiro, desceu para a nona colocação. Este foi o primeiro revés do Colorado nesta temporada. O time comandado por Roger Machado foi campeão gaúcho e defendia uma invencibilidade em 2025.