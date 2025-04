Weverton vê Palmeiras no caminho certo após maior reformulação da era Abel

Weverton, goleiro do Palmeiras, disse que a equipe está no caminho certo após a vitória contra o Inter no Beira-Rio, pelo Brasileirão — a quinta em sequência do Alviverde.

O que ele disse

A gente sabe que mudou muita gente. Não é fácil você mudar tanto e continuar com a mesma performance. Nos acostumamos com um Palmeiras competitivo e que ganha, quando não acontece a cobrança é natural. Sabemos que temos coisa a melhorar, mas estamos dando a cara do Palmeiras. Competitivo, poucas chances ao adversário. Essa consistência defensiva sempre foi uma caraterística do nosso time. Estamos no caminho certo, mas temos muito a melhorar. Felizes porque a equipe esta entendendo o trabalho. Weverton, em entrevista ao Prime Video após o jogo.

O que aconteceu

O Palmeiras venceu o Inter por 1 a 0 e confirmou a boa fase que vive. O time de Abel Ferreira já tinha vencido o Dérbi do fim de semana, e agora confirmou a boa fase com uma vitória gigante no Beira-Rio — o Inter ainda não tinha nenhuma derrota no ano.

Weverton celebrou a boa atuação mesmo após a grande reformulação do elenco. Onze saíram: zagueiros Vitor Reis e Michel, os meio-campistas Zé Rafael, Gabriel Menino, Fabinho e Atuesta, os atacantes Dudu Lázaro e Rony, o meia Rômulo e o lateral-esquerdo Caio Paulista. Sete chegaram: os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, os meio-campistas Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, e os atacantes Facundo Torres e Paulinho.

Com o triunfo, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 10 pontos de 12 disputados. A equipe só está atrás do Flamengo por conta do saldo de gols.

O Palmeiras volta a campo no domingo (20), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília).