Zubeldía atribui novo empate do São Paulo a erro de arbitragem e desfalques

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visitou o Botafogo no Nilton Santos, empatou em 2 a 2 e segue sem vencer. Após a partida, o técnico Luís Zubeldía atribuiu o quarto empate seguido do Tricolor na competição a um erro de arbitragem, que anulou um gol da equipe paulista ainda no primeiro tempo, e aos desfalques.

"Os lesionados são todos importantes. Lucas e Oscar, por exemplo, são titulares. Com certeza, gostaria de ter ganhado o jogo independente de tudo isso, e hoje fizemos uma partida para tal. Fizemos um ótimo primeiro tempo, apesar das dificuldades. Acho que o árbitro teve um certo grau de covardia nas decisões, principalmente no gol anulado do Ferraresi. A sensação que tenho é que a arbitragem se "acovardou". O gol foi legítimo, cravo isso aqui", declarou.

Isso porque aos 53 minutos da primeira etapa, o São Paulo marcou com Ferraresi, que aproveitou bola sobrada em escanteio pela direita e balançou as redes. No entanto, após análise no VAR, foi identificada posição de impedimento do próprio zagueiro e o tento foi anulado.

"Estamos fazendo o máximo de esforço como grupo. Nunca vou arrumar desculpas para qualquer situação. Acho que quatro empates, esses números não são bons, mas jogamos bem contra Atletico-MG e Botafogo. Estou integrando garotos jovens. Pouco a pouco, apesar das dificuldades, seguimos competindo e evoluindo. Posso falar que os gols perdidos me incomodam, apesar de termos jogado bem", completou o argentino.

Para o duelo, Zubeldía não pôde contar com quatro atletas: o atacante Lucas (trauma no joelho direito) e os meio-campistas Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

Com o resultado, o São Paulo chegou ao quarto empate seguido (Sport, Atlético-MG, Cruzeiro e Botafogo) e ainda não triunfou no Brasileirão. Agora com quatro pontos, o Tricolor se encontra na 14ª posição da tabela. Se consideradas todas as competições, o clube paulista venceu apenas um dos últimos sete jogos, com cinco empates e uma derrota.

Em busca de uma reação, o São Paulo volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Santos, no Morumbi. Ao mesmo tempo, o Botafogo visita o Atlético-MG, no Mineirão.