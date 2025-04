Ex-Cruzeiro, Zé Ivaldo marca contra Atlético-MG e imita galinha; assista

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Zé Ivaldo, ex-Cruzeiro e hoje do Santos, protagonizou uma comemoração polêmica ao marcar contra o Atlético-MG, em jogo do Brasileirão ocorrido nesta noite.

O que aconteceu

O jogador imitou uma galinha ao celebrar a abertura do placar na Vila Belmiro. O gesto é uma alusão ao apelido de "Galo" do time de Belo Horizonte.

A comemoração foi feita na direção de torcedores atleticanos que marcaram presença no estádio. Não houve confusão.

Zé Ivaldo vestiu a camisa do Cruzeiro, maior rival do Atlético-MG, em 2022 e em 2024. O atleta deixou a Raposa justamente para assinar com o Santos.

Assista ao momento