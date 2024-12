Fluminense tem desempenho sofrível e precisa quebrar tabu no Allianz Parque

Se depender do desempenho do Fluminense no Allianz Parque é melhor seu torcedor ficar preocupado. O Tricolor enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio dos palmeirenses, onde jamais conseguiu vencer o rival. O confronto é pela última rodada do Campeonato Brasileiro e os cariocas precisam de um empate para não dependerem de nenhum outro resultado na luta contra o rebaixamento.

Até aqui o Fluminense enfrentou o Palmeiras dez vezes no Allianz Parque. Nunca conseguiu uma vitória. O máximo que obteve foi um empate, tendo terminado o confronto derrotado em nove ocasiões. Algo desesperador para quem planeja um bom resultado.

O primeiro jogo foi um 2 a 1 em 2015. O jogo foi válido pelo Brasileirão. Um ano depois o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis dentro do Allianz Parque, após perder de 2 a 1 para o time verde.

Nossa preparação pra rodada final! VAMOS, TRICOLOR! ?? pic.twitter.com/Ml8Fx5RudV ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 6, 2024

O único empate entre os dois times aconteceu em 2022, pelo Brasileirão. Dudu fez o gol palmeirense, com Germán Cano garantindo a igualdade. Este placar neste domingo seria suficiente para o Fluminense evitar a queda. O técnico Mano Menezes se mostra confiante.

"Não está escrito em nenhum lugar que o Fluminense não pode chegar diante do Palmeiras em São Paulo e conquistar um ponto. Continuamos dependendo apenas do nosso próprio resultado, sem interferência dos outros jogos. E isso me deixa confiante", disse Mano.

Para este jogo o Fluminense perdeu o volante Facundo Bernal, herói da vitória sobre o Cuiabá e que recebeu o terceiro cartão amarelo. Como Paulo Henrique Ganso retorna de suspensão, Lima será mantido, atuando mais recuado.

Caso perca a partida para o Palmeiras, o Fluminense vai precisar de um desses dois resultados: tropeço do Bragantino, que tem 41 pontos e pega o rebaixado Criciúma no interior paulista, ou derrota do Athletico Paranaense, que soma 42 pontos e visita o Atlético-MG em Minas Gerais.