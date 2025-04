Sporting Cristal x Palmeiras: saiba informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Nesta quinta-feira, o Palmeiras faz sua estreia fora de casa na Libertadores da América diante do Sporting Cristal, do Peru. O duelo está marcado para acontecer às 19h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

Buscando sua quarta taça de Libertadores, o Palmeiras estreia na competição pressionado pelo momento recente que vive. A equipe comandada por Abel Ferreira vem de um vice no Campeonato Paulista para o Corinthians e de um empate sem gols contra o Botafogo, pelo primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este compromisso, o técnico Abel Ferreira tem a expectativa de ter os retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do meio-campista Mauricio, que se recuperaram de lesões e têm treinado com o restante do elenco. Por outro lado, Bruno Rodrigues, Paulinho e Marcos Rocha seguem como baixas.

Raphael Veiga também desfalca o Palmeiras na primeira rodada da competição internacional. O meio-campista não viajou com a delegação ao Peru devido a dores nas costas. Ele vinha sentindo a região desde a partida do último domingo, contra o Botafogo e Departamento Médico do Verdão concluiu que a viagem poderia agravar seu problema físico.

Desta maneira, para o lugar de Raphael Veiga, Felipe Anderson deve ganhar uma chance na equipe titular do Palmeiras. Maurício, que não entra em campo desde meados de fevereiro, é a segunda opção.

O Sporting Cristal, por sua vez, está na sexta colocação da Liga Peruana, com dez pontos conquistados em seis rodadas. O time comandado pelo técnico Guillermo Farré vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Binacional. O resultado colocou fim à sequência de duas derrotas consecutivas.

O time peruano inicia a fase de grupos com um desafio em seu Departamento Médico. Estão lesionados: Yotún (meio-campista), Solís (goleiro), Iberico (atacante), Leonardo Díaz (zagueiro), Cazonatti (volante) e Pacheco (atacante).

SPORTING CRISTAL X PALMEIRAS

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (Peru)



Data: 03 de abril de 2025 (quarta-feira)



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Dario Herrera (ARG)



Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodrigues (ARG)



VAR: Hector Palleta (ARG)

SPORTING CRISTAL: Renato Enríquez; Jhilmar Sosa, Chávez, Ignacio Romero e Nicolás Pasquini; Jesús Pretell e Martín Távara; Jostin Castro e Jhilmar González; Irven Ávila e Martín Cauteruccio



Técnico: Guillermo Farré

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos, Felipe Anderson (Maurício); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira