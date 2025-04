Fla recusa torcida única e quer garantias da PM para duelo com Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo emitiu uma nota oficial onde ressaltou que não aceita a condição de torcida única em um possível clássico com o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro exige garantias de segurança por parte da Polícia Militar para ter seus torcedores no estádio vascaíno.

O que aconteceu

O Fla diz que está pronto para jogar contra o rival. O clube, porém, faz questão de frisar que não aceita atuar sem sua torcida.

O Rubro-Negro manda um recado direto ao Bepe. Ele diz que o Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios deve "garantir a integridade física e a segurança de todos os torcedores".

Na última segunda, o Vasco enviou um ofício ao Bepe solicitando o clássico com o Fla em São Januário. O Cruzmaltino pede que se tenha a presença de rubro-negros e cita outros jogos que recebe em seu estádio contra clubes com histórico de rivalidade, como Corinthians, São Paulo, Santos e Cruzeiro.

O Cruzmaltino apresentou a alternativa de torcida única caso o Bepe não libere a presença de rubro-negros. Se os flamenguistas forem liberados, a carga será de apenas 5%, como ocorre com os demais visitantes em São Januário.

Confira a nota oficial

"O Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco da Gama, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, mas não aceita que a maior torcida do país seja deixada de fora da festa. O Flamengo entende que o BEPE, órgão responsável pela segurança nos jogos de futebol no Rio de Janeiro, deve garantir a integridade física e a segurança de todos os torcedores. A presença da Nação Rubro-Negra é indispensável para que o espetáculo esteja completo".