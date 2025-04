São Paulo terá Oscar titular e Luciano no banco contra o Talleres pela Libertadores; veja escalações

O São Paulo está escalado para a estreia na Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Talleres-ARG. O técnico Luis Zubeldía volta a contar com Oscar.

O meia, desfalque no empate com o Sport, está recuperado de lesão na coxa e começa entre os titulares na Argentina. O atacante Lucas, por sua vez, segue tratando dores no joelho e é desfalque. Já Luciano fica apenas como opção no banco de reservas. Ferreirinha assume o posto.

Na defesa, o comandante manteve os três zagueiros, mas Ferraresi toma o lugar de Sabino. Nas alas, o time terá Cédric e Enzo Díaz.

A escalação do Tricolor, portanto, é: Rafael; Cédric, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Luiz Gustavo, Alisson e Oscar; Ferreirinha e Calleri.

Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Young (torção no pé direito) completam a lista de desfalques dos brasileiros.

Do outro lado, o técnico Alexander Medina escalou o Talleres com: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Santiago Fernández e Blas Riveros; Ortegoza e Portilla; Matías Galarza Fonda, Rubén Botta e Rick; Bustos.

O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo D da Libertadores, que também conta com Libertad-PAR e Alianza Lima-PER. Os paraguaios venceram os peruanos na última terça, por 1 a 0, fora de casa.

A bola rola no gramado do estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina, a partir das 21h30 (de Brasília).