José Mourinho é expulso por beliscar nariz de rival em clássico na Turquia

José Mourinho, técnico do Fenerbahce, agrediu Okan Buruk, do Galatasaray, no fim da partida entre as equipes pelas quartas de final da Copa da Turquia.

O técnico português, de 62 anos, beliscou o nariz do treinador rival e foi expulso. A partida terminou com vitória do Galatasaray por 2 a 1, eliminando o time de Mourinho.

O que aconteceu

O clássico entre Fenerbahce e Galatasaray pelas quartas de final da Copa Turquia foi bastante quente. O time visitante abriu 2 a 1 no 1º tempo da partida com dois gols de Victor Osimhen, com Szymanski descontando para o Fernebahce.

Na segunda etapa, as equipes esqueceram o bom futebol jogado antes do intervalo. Foram três cartões amarelos para o Fenerbahce, e quatro para o Galatasaray somente no 2º tempo por entradas violentas.

Na reta final da partida, houve confusão generalizada entre os jogadores do banco de reservas. O árbitro Cihan Aydin expulsou um jogador do time da casa, e dois do Galatasaray, todos fora de campo.

A "cereja do bolo" ficou para José Mourinho. Quando a partida já estava com 16 minutos de acréscimos e o placar seguia 2 a 1 para o Galatasaray, o técnico português discutiu com Buruk e beliscou o nariz do técnico rival.

Buruk fez cara de muita dor e se jogou no gramado. O árbitro expulsou o técnico português na sequência.

O clássico entre Fenerbahce e Galatasaray é considerado o maior da Turquia. O duelo é chamado de Dérbi Intercontinental por envolver equipes da mesma cidade, mas com localizações distintas. O Fenerbahce fica na parte asiática da cidade, enquanto Galatasaray fica na parte europeia.