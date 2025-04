Pinha, campeão mundial de vôlei e atleta olímpico, morre aos 52 anos

Do UOL, em São Paulo

O ex-jogador de vôlei Fábio Paranhos Marcelino, o Pinha, morreu nesta quarta-feira aos 52 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O que aconteceu

A morte de Pinha foi anunciada e lamentada pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei). A entidade anunciou que um minuto de silêncio será respeitado em homenagem ao ex-jogador antes dos jogos da Superliga nos próximos três dias.

Pinha partiu muito cedo, mas deixou sua marca na história do voleibol brasileiro. Era um atleta de muita força física, querido por todos. Nos próximos três dias, vamos homenagear o Pinha com um minuto de silêncio antes das partidas da Superliga. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande atleta olímpico. Radamés Lattari, presidente da CBV

Pinha surgiu com potencial e foi campeão mundial infanto-juvenil (1989) e juvenil (1993) com a seleção brasileira.

O ex-atleta disputou as Olimpíadas de Atlanta-1996 com a seleção brasileira. Ele também participou de edições da Liga Mundial e do Sul-Americano de 1995.