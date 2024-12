Flamengo sofre, mas vence o Pato pelo NBB

O Flamengo encontrou muitas dificuldades para alcançar mais uma vitória pelo NBB, o Novo Basquete Brasil. Nesta terça-feira, o time carioca precisou da prorrogação para superar o Pato por 110 a 103.

Gui foi o grande destaque do Rubro-Negro carioca na vitória, com 22 pontos. Do lado da equipe paranaense, Wrighten brilhou com 28 pontos e 9 rebotes.

Com o resultado, o Flamengo chega a 11 vitórias e 3 derrotas, na segunda colocação do NBB. O Pato sofreu a 7ª derrota em 12 jogos e está na 11ª posição.

Veja os resultados do dia

Pato Basquete 103 x 110 Flamengo



Caxias 66 x 71 Bauru.