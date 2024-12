Corinthians garante vaga na Libertadores com gol salvador do Palmeiras

O Corinthians está na Libertadores de 2025. O clube paulista garantiu vaga na fase preliminar da competição continental com uma "ajuda" do Palmeiras na noite desta quarta-feira (4).

O que aconteceu

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1 com gol de Estêvão no final e garantiu a vaga do Corinthians matematicamente. O Timão é o atual sétimo colocado com 53 pontos, e o Cruzeiro, nono colocado, tem apenas 49. Restam três em disputa.

O Corinthians já havia feito a sua parte na terça-feira (3). Em casa, o Timão bateu o Bahia por 3 a 0, com show da dupla formada por Memphis Depay e Yuri Alberto.

Títulos de Flamengo e Botafogo também "ajudaram". As equipes conquistaram a Copa do Brasil e a Libertadores, respectivamente, e estão dentro do G6, ampliando a zona de classificação à Libertadores até a oitava colocação do Brasileirão.

A classificação vem após arrancada heroica no Brasileirão. A equipe vem de oito vitórias consecutivas e saiu do 18° lugar diretamente para o sétimo.

O Corinthians está de volta à Libertadores após ficar de fora da edição de 2024. O Timão foi eliminado na fase de grupos da competição em 2023.

O clube paulista não entrará diretamente na fase de grupos. Para isso, precisará passar pelas fases preliminares, compostas por jogos de mata-mata. Nos últimos anos, os brasileiros têm entrado na segunda etapa — são três ao todo. A Conmebol ainda não divulgou como será o sistema do próximo ano.

De candidato a rebaixamento a classificado

O Corinthians conviveu com o risco de rebaixamento durante boa parte do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista demorou a engrenar na competição e chegou a ocupar a antepenúltima colocação na tabela.

A virada de chave veio, principalmente, após a janela de transferências do meio do ano. Os reforços contratados viraram titulares e a cereja do bolo veio com a chegada do holandês Memphis Depay. A equipe engrenou no esquema 4-4-2 montado por Ramón Díaz e decolou no Brasileirão.

O Corinthians não só se garantiu na Libertadores, como também conseguiu uma vaga na Copa do Brasil de 2025. A equipe paulista viu de perto o risco de ficar de fora do torneio nacional após ser eliminada na primeira fase do Paulistão, cair nas semifinais da Sul-Americana e da própria Copa do Brasil, além de fazer campanha ruim no Brasileirão até as rodadas finais.

O Corinthians apenas cumprirá tabela no próximo domingo (8), contra o Grêmio. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão.