Com dois de Raphinha, Barcelona atropela Mallorca e quebra jejum de três jogos no Espanhol

Nesta terça-feira, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visitou o Mallorca no Estadi Mallorca Son Moix e goleou por 5 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por Ferran Torres, Raphinha (2) De Jong e Pau Víctor, enquanto Muriqi fez o único dos mandantes.

Com o resultado positivo, o Barcelona, que vinha de três jogos sem vencer na competição (duas derrotas e um empate), voltou a triunfar e alcançou 37 pontos, na primeira posição da tabela. Porém, o Real Madrid aparece logo atrás com 33 somados e dois jogos a menos. Do outro lado, o Mallorca ficou estacionado com 24 pontos, em sexto.

O Barcelona retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Betis, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín. Já o Mallorca duela diante do Celta de Vigo nesta sexta-feira. A partida, válida também pela 20ª rodada da competição, acontece às 17h, no Estádio Municipal de Balaídos.

Os gols

O primeiro tento saiu aos 12 da etapa inicial, com Ferran Torres. O jogador do Barcelona aproveitou o grande vacilo da defesa adversária e concluiu para as redes.

Já aos 43 minutos, ainda do primeiro tempo, Muriqi deixou tudo igual. Ele recebeu ótimo passe de Maffeo e só empurrou para a meta.

Até que aos 11 do segundo tempo, o brasileiro Raphinha aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti no canto esquerdo do goleiro Leo Román.

O brasileiro não parou e fez mais um, desta vez aos 31. Lamine Yamal, de três dedos, colocou o atacante na cara do gol. Assim, ele desviou e a bola morreu no fundo das redes.

Já aos 34, foi a vez de De Jong aproveitar a sobra na grande área e bater firme para aumentar a vantagem do Barcelona.

Por fim, aos 39 minutos, De Jong colocou para Pau Víctor, que com tranquilidade converteu a finalização em gol.