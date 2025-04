Atlético-MG reage no fim contra o Vitória, mas segue sem vencer pelo Brasileirão

O Atlético-MG segue seu drama neste início de Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Galo empatou com o Vitória em 2 a 2, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela terceira rodada do torneio. Fausto Vera e Igor Gomes marcaram para os mandantes, enquanto Lucas Halter e Matheuzinho balançaram as redes para o time visitante.

Com o resultado, os comandos de Cuca seguem sem vencer no Brasileiro. O time mineiro ocupa a 17ª colocação, com dois pontos somados. O Vitória conquistou o primeiro ponto na competição e também integra a zona de rebaixamento. A equipe de Thiago Carpini aparece na 19ª posição.

Os times voltam a jogar pelo Brasileiro nesta quarta-feira. O Atlético-MG enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, e o Vitória recebe o Fortaleza, no Barradão, em Salvador.

Após um primeiro tempo com poucas emoções, o primeiro gol do jogo saiu no início da etapa final. Aos dois minutos, Gustavo Mosquisto recebeu de Jamerson na esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou para Lucas Halter. O zagueiro subiu sozinho, tocou no canto, sem chances para Everson, e abriu o placar para o Vitória no Mineirão.

O Atlético-MG reagiu rapidamente e deixou tudo igual aos 12. Após cruzamento na área, Iván Román brigou pela bola e ajeitou para Fausto Vera. O volante argentino ganhou da marcação do Vitória e cabeceou para o gol.

Mas o Galo não teve muito tempo para celebrar o gol. Sete minutos depois, o Vitória recuperou a posse no campo de defesa e trocou passes até o ataque. Gustavo Mosquito recebeu na esquerda e acionou Matheuzinho. O meia primeiro parou em Everson, mas ficou com o rebote e colocou o Rubro-Negro na frente novamente.

O Atlético-MG não desistiu e voltou a empatar o jogo no final. Aos 41, Igor Gomes ficou com rebote de cruzamento na área e encheu o pé direito. A bola desviou, tocou na trave e entrou. Lucas Arcanjo tentou tirar, mas a bola cruzou a linha.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 2X2 VITÓRIA

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 13 de abril de 2025 (domingo)



Horário: às 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Douglas Pagung



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga



Cartões amarelos: Guilherme Arana e Bernard (Atlético-MG) / Willian Oliveira, Raúl Cáceres e Janderson (Vitória)



Cartões vermelhos:

GOLS: Fausto Vera, aos 12 min do 2º tempo, e Igor Gomes, aos 41 min do 2º tempo (Atlético-MG) / Lucas Halter, aos 2 min do 2º tempo, e Matheuzinho, aos 19 min do 2º tempo (Vitória)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (João Marcelo), Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio Paulista); Fausto Vera (Bernard), Rubens (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Rony, Hulk e Cuello



Técnico: Cuca.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Willian Oliveira (Ricardo Ryller), Baralhas (Pepê) e Matheuzinho; Erick (Carlos Eduardo), Janderson e Gustavo Mosquito (Léo Pereira)



Técnico: Thiago Carpini.