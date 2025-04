Galvão Bueno se confunde e chama Santos de 'Corinthians' em transmissão de jogo com Fluminense

Apenas em seu segundo jogo no retorno às transmissões esportivas desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, Galvão Bueno já viveu de tudo. O lendário comunicador foi responsável por narrar Fluminense 1 x 0 Santos, pela 3ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Galvão se confundiu algumas vezes e chamou o time de Neymar de Corinthians.

Os internautas aproveitaram as gafes para comentar nas redes sociais. Ciente do equívoco, Galvão fez questão de se desculpar com a torcida santista e justificou que seu erro aconteceu repetidamente em razão do uniforme utilizado pelo clube da Vila Belmiro: camisa branca, com calção e meias pretas.

Após longa pausa, Galvão Bueno retornou às transmissões na semana passada, quando narrou Corinthians 3 x 0 Vasco na Neo Química Arena. Ao lado de Vanderlei Luxemburgo, o comunicador fez parte do pré-jogo, mas sumiu momentos antes de a bola rolar. Retornou aos 15 minutos, quando Yuri Alberto já tinha aberto o placar para o time da casa. A narração ficou por conta de Napoleão de Almeida, que estava de stand by justamente para ocasiões como essa.

Não fosse apenas a falha técnica que deixou Galvão fora do ar, o narrador ainda apresentou rouquidão, críticas a Fábio Carille e à seleção brasileira, além de gritos de gols desnecessários. Na partida entre Santos x Fluminense, Galvão esteve ao lado de Mauro Naves, Nadine Basttos e Rafael Oliveira.