Com golaço anulado e lance polêmico, Fortaleza e Internacional empatam pelo Brasileiro

Fortaleza e Internacional empataram sem gols neste domingo, no Castelão, em Fortaleza-CE, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A arbitragem participou bem do jogo, com um golaço do Leão do Pici anulado e um lance de pênalti polêmico não marcado a favor do Colorado.

O resultado não foi bom para os dois lados. As equipes possuem cinco pontos e desperdiçaram a chance de assumir a liderança, ocupada pelo Flamengo, que tem sete. O Internacional é o quinto colocado, enquanto o Fortaleza aparece na sexta posição.

Ambos os times voltam a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira. O Fortaleza visita o Vitória, no Barradão, em Salvador, enquanto o Inter o Palmeiras, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

#FORxINT | 0-0 | 2T | 50? - Jogo encerrado no Castelão! Em partida da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Inter empata sem gols com o Fortaleza. Colorado chega aos cinco pontos na tabela nacional. ?? #JuntosFazendoHistória ? https://t.co/r2zGpkNAsn pic.twitter.com/6zyNmNctUe ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 14, 2025

As equipes se estudaram bastante no primeiro tempo e criaram poucas oportunidades de gol. O Fortaleza chegou com mais perigo em chute de Calebe que parou em defesa de Anthoni. Já a melhor chance do Inter foi uma finalização de Borré para fora.

Se o primeiro tempo foi morno, a etapa final começou animada. Logo aos cinco minutos, Yago Pikachu levantou na área para Deyverson, que desviou para defesa de Anthoni. Moisés aproveitou o rebote e, com o gol aberto, acertou uma linda bicicleta e balançou as redes coloradas. O tento, no entanto, foi anulado após o VAR detectar impedimento de Pikachu. Moisés sentiu na comemoração e foi substituído por Marinho.

Aos 21, foi a vez do Inter reclamar. Após cruzamento na área do Fortaleza, David Luiz subiu o pé e dividiu com Rogel, que tentou cabecear. Depois de revisão do VAR, o árbitro mandou o jogo seguir.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X INTERNACIONAL

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 13 de abril de 2025 (domingo)



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: Diego Pombo Lopez



Público: 16.587 pessoas



Renda: R$ 169.233,00



Cartões amarelos: David Luiz, Calebe Emmanuel Martínez e Deyverson (Fortaleza) / Vitinho e Ramon (Internacional)



Cartões vermelhos: Brenno (Fortaleza)

GOLS:

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu (Allanzinho), Matheus Rossetto (Zé Welison), Lucas Sasha, Calebe (Emmanuel Martínez) e Mancuso; Moisés (Marinho) e Deyverson (Lucero)



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vogel, Vitão e Ramon; Thiago Maia (Luiz Otávio), Ronaldo e Óscar Romero (Diego Rosa); Wesley (Bruno Tabata), Borré (Enner Valencia) e Carbonero (Vitinho)



Técnico: Roger Machado.