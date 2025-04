Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil hoje? Colunistas debatem

Arrascaeta já pode ser considerado o melhor jogador do Brasil? Renato Maurício Prado e Milly Lacombe debateram o tema, no Fim de Papo.

O meia uruguaio foi decisivo na vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 2 a 0, hoje (13). Arrascaeta marcou os dois gols da equipe rubro-negra.

RMP: Partida de Arrascaeta de verdade

Menos, menos [Arrascaeta ser o melhor jogador do Brasil]. Hoje, ele fez uma partida de Arrascaeta de verdade, do que nós conhecemos. Tenho um amigo flamenguista que já queria colocá-lo para fora do time. E ele não está sozinho. [...] O problema do Arrascaeta é físico, mas quando ele consegue uma sequência de jogos, ele melhora à medida que joga mais. Ele recupera a forma técnica. Hoje, foi a prova de que está pronto.

Renato Maurício Prado

Milly: Arrascaeta teve exibição de gala

O Arrascaeta está voltando a ser aquele Arrascaeta. Daqui a algumas semanas, ele pode ser o melhor jogador do Brasil. O melhor jogador do Brasil agora é difícil. Eu não sei.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra