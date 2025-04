Zubeldía errou de novo ao tirar Ferreirinha? Debate esquenta

Autor dos três gols mais recentes do São Paulo, Ferreirinha deixou o gramado antes do final das duas últimas partidas. Zubeldía errou nos dois casos? Renato Maurício Prado e Paulo Vinícius Coelho discordaram, no Fim de Papo.

Na última quinta (10), ele marcou duas vezes contra o Alianza Lima e viu do banco de reservas a equipe peruana empatar, pela Libertadores. Hoje (13), ele abriu o placar contra o Cruzeiro, no Brasileirão, e deixou o campo com a partida já empatada em 1 a 1 - que foi o resultado final.

PVC: A culpa não é toda do Zubeldía

O Zubeldía errou na quarta ao tirar o Ferreirinha com 18 minutos do segundo tempo. Era o melhor jogador em campo. [...] Sem Lucas e sem Oscar, a culpa é toda do Zubeldía? Não é. [...] Hoje ele não errou [ao tirar o Zubeldía]. O Ferreirinha não era o melhor em campo. [...] Ele saiu aos 31 do segundo tempo e o jogo já estava empatado em 1 a 1.

Paulo Vinicius Coelho

RMP: Ferreirinha tem feito a diferença

Nos últimos jogos, quem tem feito a diferença é o Ferreirinha. Então, Zubeldía, não tira mais o Ferreirinha. Você já não está bem e ainda tira os caras que fazem seus gols - é complicado.

Renato Maurício Prado

