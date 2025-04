Com Neymar, Santos toma gol no fim, perde do Fluminense pelo Brasileiro e aumenta pressão sobre Caixinha

O Santos segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe foi derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, com gol nos acréscimos. Samuel Xavier marcou o gol Tricolor, no Maracanã, em duelo da terceira rodada do torneio, que marcou o retorno do meia-atacante Neymar Jr. aos gramados depois de mais de um mês.

Com este resultado, o técnico Pedro Caixinha vê a pressão aumentar. Até o momento, o clube tem apenas um ponto e ocupa a 18ª posição e tem duas derrotas e um empate no Brasileirão. O Fluminense tem seis e está no quinto lugar.

Santos e Fluminense voltam a campo na quarta-feira para disputa da quarta rodada do Brasileirão. O Peixe duela com o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). Já o Fluminense visita o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30.

O jogo

O Santos começou o jogo com dificuldade de se organizar em campo e ter abola para ameaçar o Fluminense. o time carioca teve mais a bola, mas não levou grande perigo ao gol do Peixe nos primeiros minutos. Até os 20, o Tricolor das Laranjeiras arriscou com Hércules, Martinelli e Cano, todas longe do gol de Gabriel Brazão. Ainda, Jhon Arias cobrou falta perto da entrada e mandou perto da meta santista.

Apenas aos 22 minutos o Santos teve a primeira chegada ao campo ofensivo. Thaciano foi acionado por Guilherme, lançou Leo Godoy na área, o lateral cruzou e viu a defesa do Flu afastar. O time carioca respondeu em seguida em finalização de Canobbio desviada por Zé Ivaldo. Perto dos 40, Rollheiser cobrou falta em direção à área e Tiquinho Soares cabeceou por cima do gol de Fábio.

Aos 43, Arias avançou em profundidade, venceu Escobar e cruzou na área. Cano cabeceou para fora, com perigo. Nos acréscimos, Zé Ivaldo afastou o perigo no campo de defesa santista, Tiquinho Soares ficou com a bola, viu Fábio adiantado, mas bateu fraco a tempo do goleiro se recuperar e fazer a defesa.

Tentando melhorar o time, Caixinha voltou para o intervalo com mudanças, incluindo a entrada do Neymar. Aos sete minutos, Lima bateu de fora da área e Brazão defendeu. Aos 14 minutos, Neymar cobrou falta direto nas mãos de Fábio. Na sequência, o camisa 10 do Peixe avançou pela esquerda, mas foi interceptado por Samuel Xavier. Cerca de dez minutos depois, Neymar dominou na entrada da área, ajeitou e finalizou fraco para defesa de Fábio.

O Fluminense assustou a defesa do Santos aos 33 minutos. Em cobrança de falta ensaiada, Ganso tocou na frente, aberto na esquerda, para Renê, que, com espaço, acabou cruzando para ninguém na área. O jogo parecia que terminaria sem gols, mas o Fluminense garantiu o resultado nos acréscimos, com gol de Samuel Xavier, que soltou uma pancada de fora da área. A bola desviou na defesa e foi para o gol sem chance para Brazão.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1 X 0 SANTOS

Data: 13 de abril de 2025, domingo



Horário: às 19h30 (de Brasília)



Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Germán Cano, Bernal (Fluminense); Zé Ivaldo, Neymar, Leo Godoy (Santos)



Gol: Samuel Xavier, aos 50 do 2°T (Fluminense)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Lima (Keno) e Martinelli (Thiago Santos); Canobbio (PH Ganso), Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo).



Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Bontempo), Thaciano (Neymar) e Rollheiser (Soteldo (Gabriel Veron)); Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington).



Técnico: Pedro Caixinha