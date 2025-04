Atlético-MG se salva no fim e empata com Vitória em duelo de quatro gols

Atlético-MG e Vitória ficaram no 2 a 2 neste domingo, no Mineirão, em partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão. O gol salvador de Igor Gomes, nos minutos finais, garantiu ao time mineiro o segundo ponto na competição. Antes, Fausto Vera também havia marcado, enquanto Lucas Halter e Matheuzinho balançaram as redes para o Leão da Barra.



O Galo soma agora 2 pontos e ocupa a 17ª posição na tabela, com dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas.

Já o Leão da Barra, comandado pelo técnico Estephano Djian — que substituiu Thiago Caprini, suspenso — ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 1 ponto conquistado até aqui.

Como foi o jogo

O Galo fez valer o mando de campo e começou a primeira etapa como protagonista. Com mais posse de bola e maior número de finalizações, a equipe teve as melhores oportunidades nos pés de Rony e Hulk, embora nenhuma delas tenha representado uma chance clara de gol. O Vitória, recuado, se defendeu bem e só conseguiu assustar Everson em um chute de Erick, que saiu por cima da meta.



O time comandado por Estephano Djian voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar com um cabeceio de Lucas Halter. Se o primeiro tempo foi morno, a etapa final ganhou em intensidade. Em uma jogada similar, Fausto Vera apareceu bem na área e marcou de cabeça, empatando o jogo. O Leão da Barra, no entanto, não sentiu o golpe e, no rebote, Matheuzinho marcou o segundo, recolocando o Vitória em vantagem. O Atlético voltou a empatar com um gol chorado após cabeceio de Igor Gomes. Apesar da pressão nos minutos finais, o Galo não conseguiu a virada e o placar terminou empatado.

Gols e Destaques

Hulk aparece. O atacante surge bem pela esquerda após um passe rasteiro preciso. Mesmo sem um ângulo, o camisa 7 tenta a finalização, mas esbarra na boa defesa de Lucas Arcanjo. A bola é afastada para a linha de fundo por Jamerson.

O Vitória acordou para o jogo. Após uma bola escorada de cabeça por Jamerson, Erick aparece bem na área e arrisca o chute. A bola ganha força e vai por cima doo gol, assustando a zaga do Galo.



1 a 0. Logo no início do segundo tempo, Lucas Halter apareceu bem de cabeça após cruzamento de Gustavo Mosquito. Livre na área, o zagueiro subiu com precisão e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar.



Quase o empate! Arana tabelou com Hulk e finalizou com força, acertando o travessão. No rebote, Rony tentou cruzar para a área, mas a bola saiu pela linha de fundo.

1 a 1. Após cruzamento na área, Iván Román tentou a finalização entre os zagueiros, mas a bola desviou na defesa. Na sobra, Fausto Vera apareceu bem de cabeça e mandou para o fundo do gol, empatando a partida.



2 a 1. O Vitória não sentiu o gol de empate e partiu para o ataque. Em boa jogada trabalhada pela direita, Matheuzinho ficou cara a cara com Everson e tentou a cavadinha. O goleiro fez a defesa, mas no rebote, o próprio Matheuzinho aproveitou e mandou para o fundo das redes.



2 a 2. Após pressão do Atlético, a bola encontrou a cabeça de Igor Gomes. A finalização saiu fraca, acertou a trave e, apesar da tentativa de defesa de Lucas Arcanjo, a bola já havia ultrapassado a linha, confirmando o empate.

Ficha Técnica Atlético-MG x Vitória

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG).



Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES).



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões Amarelos: Willian Oliveira (VIT), Arana (ATL). Raúl Cáceres (VIT), Janderson (VIT), Bernard (ATL).



Cartões Vermelhos: não houve.



Gols: Lucas Halter (VIT) - 3min/2ºT; Fausto Vera (ATL) - 12min/ 2°T, Matheuzinho (VIT) - 19min/2ºT; Igor Gomes (ATL) - 41 min/ 2°T.

Atlético-MG: Everson, Natanael, Ivan, Alonso, Arana (Caio Paulista), Rubens (Gabriel Menino), Fausto Vera (Bernard), Scarpa (Igor Gomes), Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

Vitória: Lucas Arcanjo,Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos, Jamerson, Willian Oliveira (Ricardo Ryller), Baralhas (Pepê), Matheuzinho, Erick (Carlos Eduardo), Gustavo (Léo Pereira ) e Janderson. Técnico: Estephano Djian.