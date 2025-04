De volta, Neymar dá um chute a gol, ouve xingamento e leva castigo no fim

Do UOL, no Rio de Janeiro

O afastamento durou um mês e dez dias. Neymar, enfim, voltou a jogar pelo Santos e estreou no Brasileirão, neste domingo. O palco? O Maracanã, onde ele conquistou o ouro olímpico. O resultado, no entanto, foi bem diferente daquele com a seleção. O Santos perdeu para o Fluminense com um gol nos minutos finais.

O craque atuou ao longo de todo segundo tempo. De certa forma, até surpreendeu, porque a expectativa externa era de que ele jogasse por cerca de 20 minutos. Neymar, no entanto, não foi suficiente para um bom desempenho.

Estar no Rio trouxe situações misturadas para Neymar.

Desde o hotel, já parecia inegável que ele receberia afago de vários torcedores. Na saída, um alvoroço por causa dele.

A chegada ao Maracanã foi carregando uma caixa de som. Parecia relaxado.

No aquecimento, Neymar deu tchauzinho para tricolores no setor leste e, depois, ainda deu um abraço caloroso em Thiago Silva. Conexão de longa data na seleção e no PSG.

Mas bem mais barulhentos do que a caixa de som de Neymar foram as vaias e os xingamentos da torcida do Fluminense quando ele entrou em campo, logo na volta do intervalo:

Ei, Neymar, VTNC!

Ah, e a galera não estava mandando o jogador trabalhar no Cruzeiro.

Neymar e Thiago Silva, em Fluminense x Santos Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Essa foi a manifestação de uma maioria quem não tinha compromisso em incentivar Neymar. Normal.

Por outro lado, quem o viu de mais perto, na mureta do Maracanã, gritou o nome dele, acenou e até conseguiu algumas fotos e apertos de mão.

Neymar foi a campo em um jogo complicado para o Santos.

O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, deixou o time visitante encurralado e o atacante santista praticamente não criou chances. Neymar substituiu Thaciano.

A torcida do Fluminense já ficou revoltada e xingou o árbitro quando percebeu uma certa permissividade com Neymar. A primeira falta sobre ele foi, digamos, duvidosa.

Mas o próprio Neymar ficou alucinado com o árbitro Felipe Fernandes de Lima depois de tomar um cartão amarelo. Para o camisa 10, o juiz inverteu a marcação de um braço em cima de Samuel Xavier.

O clima entre o craque e o lateral do Flu, inclusive, ficou tenso. Eles discutiram em algumas ocasiões no jogo.

Neymar teve pouco espaço. A chance mais aguda que saiu dos pés dele foi na faixa esquerda do ataque, partindo para cima da marcação e tentando finalizar de fora da área. O chute, de canhota, saiu fraco.

Foi a única finalização de Neymar no jogo.

Segundo o Sofascore, ele deu 42 toques na bola. Acertou dois dos cinco dribles que tentou e sofreu seis faltas. Na função de garçom, acertou um bom passe para Guilherme, mas a jogada não rendeu.

Quando parecia que a volta de Neymar seria com um empate sem graça, foi ainda pior. Samuel Xavier achou um gol que teve uma pitada de sorte — desvio no marcador e bola no ângulo. Logo ele, com quem Neymar tinha discutido.

Cabisbaixo após o apito final, o camisa 10 fez questão de ir perto de onde a torcida do Santos estava. Chamou os companheiros, que estavam do outro lado, e o grupo prestou a reverência à torcida. Todos sabem que precisam melhorar.

"Demos um vacilo e fomos prejudicados. Eu quero jogar. Desde que eu voltei, estou à disposição, mas respeitando o treinador e o estafe médico. Eu acho que saudar o nosso torcedor na vitória é muito fácil. Tem que cumprimentar o torcedor na derrota. Na nossa situação, sem a torcida, é mais difícil. Sabemos a situação, mas só depende de nós. É um time muito bom, falta encaixar, talvez personalidade para chamar o jogo", disse Neymar, que ouviu de novo a torcida xingá-lo antes de entrar no vestiário.