Garro supera tristeza após erro, brilha e 'persegue' Estêvão no Brasileirão

Protagonista desde a estreia pelo Corinthians, Rodrigo Garro quase viu todo o destaque da temporada ir pelos ares quando perdeu uma chance cara a cara com o goleiro do Racing na eliminação do time paulista na Copa Sul-Americana.

O que aconteceu foi o contrário: o argentino vive seu melhor momento na temporada justamente após o erro e tenta superar Estêvão, craque do rival Palmeiras, no Brasileirão.

Garro atinge feito único no Brasileirão

Garro podia sacramentar a vaga do Corinthians na final da Sul-Americana. O argentino saiu cara a cara com o goleiro Arias, do Racing, no jogo de volta, mas bateu em cima do adversário. O Timão, que vencia o jogo por 1 a 0 àquela altura, na Argentina, levou a virada, perdeu por 2 a 1 e deu adeus ao sonho.

O camisa 10 não escondeu o abatimento, foi cobrado pela torcida, mas respondeu imediatamente. No jogo seguinte, foi protagonista da vitória corintiana sobre o Palmeiras por 2 a 0, com um gol e uma assistência. O desabafo veio após a partida.

Quero lembrar o vestiário de quando perdemos há três dias [para o Racing]. Eu estava fodido, foi uma semana difícil. Hoje, estou aqui, fiz um gol e acho que consegui jogar da maneira que joguei por vocês. Sem vocês, hoje eu não conseguiria o que consegui. Rodrigo Garro no vestiário

Do erro contra o Racing até agora são quatro gols e cinco assistências em cinco jogos, todos pelo Brasileiro. O argentino é o maior garçom do campeonato [10 passes para gol] e também tem 10 tentos anotados.

Garro passou a "perseguir" Estêvão no Brasileirão. Ele tem 20 participações diretas em gols contra 21 de Estêvão, que marcou 12 gols e deu nove assistências e é o líder da estatística. Ambos têm mais dois jogos na competição.

Garro é o único jogador do atual Brasileirão a ter conseguido um "duplo-duplo", ou seja, somar dois dígitos em gols e assistências.

Engrenagem do trio GYM

A boa fase de Garro na reta final do Brasileirão se soma ao grande momento do ataque com a dupla Yuri Alberto e Memphis Depay. Os três são os principais nomes na arrancada da equipe, que foi de candidata ao rebaixamento à concorrente forte por vaga na Libertadores.

O efeito do trio pode ser sentido nos números. O Corinthians marcou 15 gols desde a eliminação para o Racing, e todos eles tiveram participação de Garro, Yuri Alberto ou Memphis.

Garro é quem mais participou [cinco assistências e quatro gols]. Yuri Alberto vem logo depois [cinco gols] e Memphis fecha o ranking dos três no período [dois gols].

A média de participações de Garro em gols decolou no período em relação ao resto do ano. O argentino tem média de 1,8 participação em gol por jogo nas últimas cinco partidas, estatística consideravelmente maior quando comparada ao resto do ano, quando marcou nove gols e deu nove assistências em 55 jogos [0,32 participação por partida].