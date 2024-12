Ex-auxiliar: 'Enfrentar Tite mostraria que alcancei um nível muito alto'

Após 24 anos de parceria com Tite, Cleber Xavier anunciou oficialmente sua decisão de seguir carreira como treinador principal. Em entrevista ao UOL, o ex-auxiliar revelou que o desejo de ser o "número 1" já estava amadurecido havia anos e destacou a sólida relação profissional e pessoal construída com Tite. Para ele, a possibilidade de enfrentar o ex-mentor seria simbólica em sua guinada solo.

Se eu enfrentar o Tite, será porque cheguei a um nível muito alto como treinador.

A jornada de Cleber e Tite começou em 2000, no Grêmio, após o técnico conquistar o Campeonato Gaúcho com o Caxias. Desde então, a dupla trabalhou em grandes clubes, como Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, Internacional e, por último, Flamengo, além da passagem pela seleção brasileira.

"No início, eu era um faz-tudo: auxiliar, analista de desempenho e conselheiro. Com o tempo, a estrutura cresceu, e conseguimos formar grandes equipes", explicou.

"Foi uma vida de 24 anos, com muitas conquistas, mas o mais importante foram as relações com atletas, dirigentes e comissões técnicas. O Tite sempre me apoiou nessa decisão, que já vinha sendo pensada há muito tempo", afirmou Cleber.

Sobre o sucesso da parceria, Cleber Xavier destacou as diferenças de personalidade como um fator crucial: "Tite é mais caseiro e recatado; eu sou mais do movimento. Tivemos muitas discussões e ideias diferentes, mas sempre com lealdade. Quando uma decisão era tomada, íamos juntos até o fim."

Agora, Cleber se prepara para os próximos desafios e terá o apoio de Vinícius Marques, jovem profissional escolhido para ser seu braço direito. Ele está aberto a propostas, especialmente no mercado brasileiro, mas também considera oportunidades no exterior.

"Quero ver minhas ideias de futebol em campo. Estou motivado e preparado para essa nova etapa. Equipes da Série A e Série B com projetos sólidos são prioridades, mas também há interesse em mercados estrangeiros. Experiências boas nos Emirados Árabes, e vemos exemplos como Jardine, no México, e Tiago Nunes, no Chile. O importante é entender o que o clube quer e o que posso oferecer", afirmou.

Ao ser questionado sobre um clube modelo no futebol brasileiro, Cleber destacou o Palmeiras. Segundo ele, o Alviverde paulista construiu uma estrutura sólida de base profissional, especialmente após o investimento de Paulo Nobre.

"O Palmeiras tem uma gestão exemplar. Maurício Galiotte, Leila Pereira e executivos como Anderson Barros e João Paulo estruturaram o clube de forma admirável. Fortaleza e Botafogo, com suas SAFs, também são referências, mas o Palmeiras, em termos de organização, é o melhor exemplo dos últimos anos", ressaltou.