Zagueiro do Corinthians, André Ramalho destaca tempo de preparação para duelo contra o Criciúma

O Corinthians encara o Criciúma neste sábado, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma-SC, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o Timão pôde trabalhar e se preparar durante a semana. O zagueiro André Ramalho destacou a importância de um tempo maior de preparação.

"Foi muito bom. A gente teve alguns dias a mais para poder trabalhar, para poder corrigir alguns detalhes. A gente vem de uma sequência boa, mas sabemos que quando tem essa brecha de alguns dias para poder trabalhar, temos que aproveitar da melhor maneira possível. Acho que a gente conseguiu mesclar entre um descanso, uma boa recuperação e ao mesmo tempo uma boa preparação para esse jogo contra o Criciúma", afirmou André Ramalho.

O Timão entrou em campo pela última vez no domingo, quando venceu o Vasco por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. André Ramalho disputou todos os 90 minutos da partida.

O Corinthians busca contra o Criciúma ampliar a boa sequência no Brasileiro. O Alvinegro venceu seus últimos seis jogos na competição, saindo da zona de rebaixamento para a nona colocação da tabela de classificação.

Com 47 pontos, o Timão tenta alcançar a sétima vitória seguida para entrar no G7 do torneio por pontos corridos. A bola rola contra o Criciúma a partir das 19h30 (de Brasília).