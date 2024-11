Hugo Parisi é eleito presidente da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais por aclamação

A Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais (CBSO) terá um atleta olímpico como seu mais novo presidente a partir de 1º de janeiro de 2025. Hugo Parisi foi eleito por aclamação em Assembleia Geral realizada nesta quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro, e comandará a entidade pelos próximos quatro anos ao lado da vice-presidente Verônica Dunker.

"O objetivo principal é dar sequência ao trabalho realizado pelo presidente Ricardo Moreira, que foi fundamental para o desenvolvimento dos saltos ornamentais nos últimos anos ao redor do Brasil. Vamos continuar tendo um olhar especial para a massificação da modalidade e, no alto rendimento, dar suporte aos nossos atletas para terem sucesso nas principais competições nacionais e internacionais", afirmou Parisi, que disputou quatro edições consecutivas de Jogos Olímpicos (Atenas 2004 a Rio 2016) e ocupa atualmente o cargo de diretor-executivo da Saltos Brasil.

A Assembleia Geral Eletiva ocorreu no Parque Aquático Júlio Delamare, que recebe o Mundial Júnior de Saltos Ornamentais até este domingo. Os integrantes que não puderam estar presentes ao local tiveram a possibilidade de participar da sessão por meio de videoconferência. Diante do registro de candidatura única para presidente e vice-presidente, Parisi e Dunker acabaram eleitos por aclamação.

"Em 2002, conquistei a primeira medalha da história do Brasil em um Mundial Júnior de Saltos Ornamentais, ao lado do Ubirajara Barbosa, e ali tive a certeza que seguiria a carreira de atleta. E agora, coincidentemente em novo Mundial Júnior, fui eleito para presidir a confederação", disse.

Hugo Parisi será o segundo presidente da história da Saltos Brasil. Ele substitui Ricardo Moreira, que está no cargo desde 2017 e encerra seu segundo mandato em 31 de dezembro de 2024. A dupla participou da fundação da entidade há sete anos, reeditando parceria que teve início ainda nas piscinas, quando eram atleta e treinador.

Conselho de Administração e Conselho Fiscal

A Assembleia Geral também definiu que Adriano de Souza, do Time Rio 21, é o mais novo membro do Conselho de Administração. Assim como na eleição para presidente, houve candidatura única e, após aprovação do colégio eleitoral, Adriano acabou eleito por aclamação.

Devido à ausência de candidatos para ocupar as demais cadeiras do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a Saltos Brasil fará nova convocação para definir os componentes de seus colegiados.

Currículo de Hugo Parisi

Atleta olímpico em quatro edições dos Jogos (Atenas 2004 a Rio 2016) e pan-americano em três oportunidades (Rio 2007 a Toronto 2015), Hugo Parisi é um dos principais nomes da história dos saltos ornamentais do Brasil. Após iniciar sua carreira em 1999, representando a Associação Brasiliense de Saltos Ornamentais (ABRASSO), Parisi passou por Vasco da Gama, Fluminense e APOE, antes de retornar à capital federal em 2007, quando passou a defender o Mackenzie. Foi vice-campeão mundial júnior na Alemanha, em 2002.

Formado em Publicidade e Propaganda, Parisi é atualmente diretor-executivo da Saltos Brasil, presidente do clube Instituto Pro Brasil e membro da Comissão de Atletas da CBDA.

Currículo de Verônica Dunker

Formada em arquitetura e graduanda em filosofia, Verônica Dunker iniciou sua trajetória nos saltos ornamentais em 2015, como assessora do Esporte Clube Pinheiros (SP). Tornou-se diretora-adjunta dois anos mais tarde, sendo responsável pela gestão da modalidade no clube paulista. Em 2018, foi eleita vice-presidente da CBSO. Paralelamente ao trabalho com os saltos ornamentais, Dunker tem formação como coaching e é mentora de adolescentes.