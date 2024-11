UFL: como é jogo queridinho de CR7 que quer rivalizar com EA FC e eFootball

Cristiano Ronaldo vestiu outra camisa — mas calma, o astro não saiu do Al-Nassr: o novo queridinho do português é o UFL, jogo de futebol 100% gratuito para videogame que será lançado no próximo dia 5 para rivalizar com o EA FC e o eFootball. O UOL acompanhou, direto de Londres (Inglaterra), a cerimônia que marcou a inauguração do game e traz detalhes sobre o novo produto, que teve aporte de R$ 200 milhões do atacante.

Do 'nada' aos R$ 200 milhões de CR7

O UFL teve seu pontapé inicial dado em 2016 e, durante cinco anos, foi trabalhado sob total sigilo pela equipe comandada por Eugene Nashilov, CEO da Strikerz, desenvolvedora do produto.

Naquele momento, tínhamos uma ideia muito crua do que queríamos fazer. Levantamos a primeira rodada de capital e, durante um ano, estivemos em processo de pré-produção. Trabalhamos disfarçados e sem qualquer atividade pública. Não tínhamos redes sociais. O motivo é que não queríamos atenção para nós e porque, honestamente, não tínhamos nada para mostrar Eugene Nashilov, ao UOL

A partir de 2022, o jogo começou a ganhar, de fato, uma cara. Depois de algumas exibições em eventos europeus do ramo, a Strikerz passou a procurar estrelas do futebol para uma "forcinha" no projeto.

As buscas por parcerias chegaram a Cristiano Ronaldo — e tiveram sucesso. Depois de meses de negociações, o craque português injetou, em dezembro, R$ 200 milhões na empresa e tornou-se um dos embaixadores do UFL. O brasileiro Firmino e o belga De Bruyne também integram o "time".

Essa é uma das nossas maiores conquistas. Pessoalmente, sou fã do Cristiano, então é um sonho ainda maior que se tornou realidade. Pensávamos: 'ok, temos que tentar porque somos uma marca desconhecida'. Ninguém nos conhecia, e foi difícil para passarmos credibilidade. Felizmente, ele acreditou em nós Eugene Nashilov

Em junho deste ano, a Strikerz lançou uma versão beta do UFL e viu as expectativas serem superadas: quase dois milhões de gamers testaram o jogo, que esteve em 2,5 milhões de listas de desejos no PlayStation 5 e no XBox Series.

Como funciona o UFL?

O jogo de futebol chega ao mercado no dia 5 de dezembro e é 100% gratuito. Já nesta quinta (28), no entanto, quem comprou a versão antecipada terá direito a estrear a versão final do produto.

Usuários do PlayStation 5 e do XBox Series XIS serão contemplados com a versão antecipada. A ideia da Strikerz é levar, em breve, a versão para computadores — e, no futuro, para celulares.

O UFL tem como missão "permitir ao jogador construir seu clube do zero e chegar ao topo", além de "oferecer uma jogabilidade excepcional". Além de times como Monaco, Porto e Bayer Leverkusen, a Adidas é uma das principais parceiras da plataforma.

O game foca na personalização de times e pode ser jogado tanto offline quanto online, em 1 contra 1 ou até 2 contra 2.

Você cria seu clube virtual, escolhe seu capitão, coloca suas cores, monta um elenco e pode começar a jogar com esse time. Há detalhes importantes: o primeiro é que não reiniciaremos o jogo de ano para ano — basicamente, não vamos mexer no seu progresso, nos itens que você conseguiu e nas coisas personalizadas que você tem. Tudo isso fica com você. Outra coisa: você também poderá jogar online com amigos. Você pode jogar offline, no 1 vs 1 e no 2 vs 2 Eugene Nashilov

Como é jogar o UFL

Os jornalistas presentes ao evento em Londres puderam ter a sensação do que é jogar o UFL — mesmo que em uma versão ainda não 100% igual ao que o público testará a partir do dia 5.

UFL foi testado por jornalistas e youtubers Imagem: Bruno Madrid/UOL

O game tem comandos fáceis, gráficos fluidos e bom tempo de resposta. A experiência, realizada com times fictícios, lembrou jogos já consolidados do mercado.

O destaque da minha partida ficou para o goleiro Dibu Martínez. O argentino literalmente fechou o gol e foi o principal responsável pelo placar ficar "só" em 1 a 0 contra uma colega de profissão.

Eugene Nashilov dá mais detalhes do jogo

Vai ter modo carreira? "Por enquanto, é um pouco complicado porque, para uma fazer um bom modo carreira, você precisa dos licenciamentos corretos. Poderíamos ter uma 'carreira offline' ou talvez uma carreira online onde você desenvolve um personagem. Ainda não estamos 100% confiantes porque, por enquanto, o foco é lançar. Não teremos isso muito em breve, mas estamos analisando essa questão de perto e acho que, em algum momento de 2025, traremos novidades."

Eugene Nashilov, CEO do UFL, explicou detalhes do jogo Imagem: Bruno Madrid/UOL

Mercado brasileiro. "Somos absolutamente apaixonados pelo país e teremos, por exemplo, um game show no Brasil. Não fizemos isso esse ano porque o jogo ainda não saiu, então seria um pouco prematuro, mas acho que estaremos lá para divulgar o jogo. Temos o Firmino, que é um dos nossos embaixadores, e talvez algum outros brasileiros entrarão na lista. É difícil olhar além disso neste exato momento porque precisamos lançar o game e ver quão bem-sucedidos seremos. Mas estamos absolutamente apaixonados pelo Brasil."

Há planos para parceria com times brasileiros? "Sim, com alguns clubes é bem provável que aconteça. Com a liga brasileira, é um pouco mais difícil para nós neste exato momento, mas ainda pode acontecer no futuro. Acho que com os clubes pode acontecer muito mais rápido."

Diferencial do UFL. "O jogo está atualmente muito focado na competição, porque todos os jogadores criam seus próprios clubes virtuais. Jogando, eles conseguem mais atletas, não precisam comprar 'loot boxes' [caixa de recompensas] para conseguir os jogadores. Então, quanto mais você joga, melhor você joga — e mais rápido consegue ter uma super equipe. E o melhor: você compete em um sistema de escada com divisões que você pode subir. Não é assim que funciona com nossos concorrentes."

*O repórter viajou a convite da Strikerz